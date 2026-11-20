Τέσσερις πτωχεύσεις καταγράφηκαν το 2025 στα Πρωτοδικεία της Μεσσηνίας και συνολικά 23 στα Πρωτοδικεία των πέντε Περιφερειακών Ενοτήτων της Πελοποννήσου, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε χθες η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).

Και οι 23 περιπτώσεις αφορούσαν πτωχεύσεις μικρού αντικειμένου, ενώ δεν καταγράφηκε καμία πτώχευση μεγάλου αντικειμένου.

Ειδικότερα, στη Μεσσηνία καταγράφηκε μία πτώχευση στο Πρωτοδικείο Καλαμάτας και τρεις στην παράλληλη έδρα Κυπαρισσίας. Στη Λακωνία καταγράφηκαν δέκα πτωχεύσεις, από τις οποίες εννέα στη Σπάρτη και μία στο Γύθειο. Στην Κορινθία καταγράφηκαν οκτώ πτωχεύσεις, στην Αργολίδα μία στο Πρωτοδικείο Ναυπλίου, ενώ στο Πρωτοδικείο Τρίπολης δεν καταγράφηκε καμία.

Οι 23 πτωχεύσεις που καταγράφηκαν στα Πρωτοδικεία της Πελοποννήσου αντιστοιχούν στο 5,9% των 392 πτωχεύσεων που κηρύχθηκαν πανελλαδικά το 2025. Η Λακωνία συγκεντρώνει τις περισσότερες περιπτώσεις στην Περιφέρεια, ακολουθούμενη από την Κορινθία και τη Μεσσηνία.

Σε πανελλαδικό επίπεδο, οι κηρυχθείσες πτωχεύσεις αυξήθηκαν από 23 το 2024 σε 392 το 2025, παρουσιάζοντας αύξηση 1.604,3%. Ωστόσο, η ΕΛΣΤΑΤ διευκρινίζει ότι η μεγάλη αύξηση οφείλεται στην ένταξη των πτωχεύσεων μικρού αντικειμένου στα Πρωτοδικεία, μετά τις αλλαγές που επέφερε ο νόμος 5108/2024. Επομένως, τα στοιχεία των δύο ετών δεν είναι άμεσα συγκρίσιμα και η αύξηση δεν μπορεί να αποδοθεί αποκλειστικά σε επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης των επιχειρήσεων.

Από τις 392 πτωχεύσεις σε ολόκληρη τη χώρα, οι 361 αφορούσαν μικρό αντικείμενο και οι 31 μεγάλο αντικείμενο. Ως προς τη νομική μορφή, 270 αφορούσαν ατομικές επιχειρήσεις, 43 προσωπικές εταιρείες, 55 κεφαλαιουχικές εταιρείες και 24 επιχειρήσεις άλλης ή άγνωστης νομικής μορφής.

Τις περισσότερες πτωχεύσεις συγκέντρωσε ο κλάδος του χονδρικού και λιανικού εμπορίου και της επισκευής οχημάτων, με ποσοστό 25%. Ακολούθησαν οι υπηρεσίες καταλύματος και εστίασης με 22,2%, η μεταποίηση με 12,2% και οι κατασκευές με 9,9%.

Τα στοιχεία προέρχονται από τις δικαστικές αποφάσεις κήρυξης πτώχευσης που διαβιβάζουν τα Πρωτοδικεία στην ΕΛΣΤΑΤ. Δεν περιλαμβάνουν το σύνολο των επιχειρήσεων που διέκοψαν τη δραστηριότητά τους ή έκλεισαν χωρίς να κηρυχθούν σε πτώχευση.

Πτωχεύσεις στα Πρωτοδικεία της Πελοποννήσου το 2025