Ο Αναστημένος Χριστός καταργεί τον τεχνολογικό αντι-ανθρωπισμό

Άρθρο της Ruth Gledhill που δημοσιεύθηκε στις 21-4-2021 στο διαδικτυακό τόπο THE TAMBLET με τον τίτλο: Το θρησκευτικό μίσος καθοδηγείται από τον εξοπλισμό τεχνολογίας αναφέρει μεταξύ άλλων ότι «η δίωξη των ομάδων πίστης έχει αυξηθεί δραστικά σε περισσότερο από το 95% των χωρών με τις χειρότερες παραβιάσεις στον κόσμο, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της οργάνωσης Aid to the Church in Need, που δείχνει πώς χρησιμοποιούνται οι τελευταίες τεχνολογίες για να συντρίψουν τη θρησκευτική ελευθερία…

Η έκθεση περιγράφει επίσης πώς η ψηφιακή τεχνολογία, τα δίκτυα στον κυβερνοχώρο, η παρακολούθηση, συμπεριλαμβανομένης της τεχνητής νοημοσύνης και της τεχνολογίας αναγνώρισης προσώπου, έχουν αυξήσει τις διώξεις» και συνεχίζει αναφέροντας συγκεκριμένα παραδείγματα βάρβαρης εξόντωσης πιστών διαφορών θρησκευτικών ομάδων, καταπίεσης βίας και κάθε μορφής απανθρωπισμού.

Σήμερα μιά βαθιά αντι-ανθρώπινη μαχητικότητα διαχέεται σταθερά στην κοινωνία, ενίοτε και από θρησκευόμενους κύκλους παίρνοντας μορφή σε κυβερνητικά και ιδιωτικά ιδρύματα, σε εταιρείες, σε ακαδημαϊκά ιδρύματα, μέσα ενημέρωσης, και στις πρακτικές της καθημερινής ζωής. Ο αντι-ανθρωπισμός όπως το θρησκευτικό μίσος ενισχύεται από πρωτοφανείς τεχνολογικές δυνατότητες για την παρακολούθηση της ιδιωτικής ζωής,, δυνατότητες που κατοχυρώνουν μεν πολλές φορές ατομικά δικαιώματα αλλά αυτή η κατοχύρωση γίνεται σε βάρος των συνανθρώπων και έτσι αντι η τεχνολογία να τίθεται στην υπηρεσία των άλλων γίνεται βοηθός των ψευδώς νοουμένων δικαιωμάτων, όπως για παράδειγμα το προαναφερόμενο θρησκευτικό μίσος, που καθοδηγείται από την τεχνολογική ανάπτυξη

Σήμερα οι τελευταίες τεχνολογίες «προσκαλούν» στην εκμετάλλευση και εμποδίζουν τη σοφία, την ολοκλήρωση πνευματικά του ανθρώπου.

Σήμερα οικονομικοί και πολιτικοί παράγοντες κυριαρχούν με την εξουσία τους, που παρέχει η διαδικτυακή τεχνολογία και τους θέτει πέρα από κάθε εφικτή μορφή λογοδοσίας.

Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι ένας αρχόμενος αντι-ανθρωπισμός παγκοσμίως, μια διαστρέβλωση του ανθρωπίνου προσώπου.

Η απάντηση της Ορθοδόξου Εκκλησίας σήμερα είναι η απάντηση που έδωσε ο Απόστολος Θωμάς, όταν είπε στους άλλους Αποστόλους για τον Αναστημένο Χριστό: «εάν μη ίδω εν ταις χερσίν αυτού τον τύπον των ήλων, και βάλω τον δάκτυλον μου εις τον τύπον των ήλων, και βάλω την χείρα μου εις την πλευράν αυτού, ου μη πιστεύσω ».

Είναι απάντηση αναζήτησης, απάντηση για γνωριμία ενός άλλου τρόπου ζωής και σχέσης με τον Χριστό.

Ο Θωμάς αντιμετωπίζει την σχέση του με του άλλους και με τον Αναστάντα Χριστό βάζοντας ως προτεραιότητα τις αισθήσεις. Ο κόσμος των αισθήσεων είναι ο κόσμος του Θωμά, ο οποίος έχει χάσει την πίστη του στον Χριστό γιατί δεν πίστευε ότι ο Χριστός θα έφθανε έως τον σταυρικό θάνατο, όπως και σήμερα ο αλλοτριωμένος κόσμος είναι υπόδουλος στις ψεύτικες αισθήσεις του διαδικτύου, που χάνει την εσωτερική του πίστη και περιπίπτει στην τυραννία των εξωτερικών αισθήσεων. Τα πολλά θεάματα και οι εικονικές πραγματικότητες, ανοίγουν ένα χάος μέσα στον άνθρωπο τον τραβούν προς τον εαυτό του, με αποτέλεσμα την έλλειψη σχέσεων με τους συνανθρώπους του. Η εναλλαγή των εικόνων με τη δυναστεία των μέσων πληροφόρησης και του διαδικτύου προσβάλλουν την όραση του άνθρωπου.

Όταν ο Θωμάς συναντά τον Αναστημένο Χριστό και έρχεται σε επαφής μετανοίας, γίνεται πλήρης άνθρωπος εσωτερικώς και αισθάνεται την πραγματική ωραιότητα του εξωτερικού κόσμου και έτσι οι αισθήσεις είναι εργαλεία όχι απιστίας, αλλά εργαλεία σχέσης, εργαλεία εμπειρίας, εργαλεία αληθινής υποταγής στην αλήθεια των όντων τον Θεό.

Εμπειρία σχέσης που γίνεται πραγματικότητα στην εκκλησιαστική σύναξη, γιατί αν η εμπειρία αυτή δεν εκφραστεί μαζί με άλλους, χωρίς την εγωιστική διεκδίκηση δικαιωμάτων, καταντά ένα ατομικό γεγονός χωρίς καμία σημασία.

Στην Εκκλησία αυτή η ατομικότητα, αυτή η λαθεμένη χρήση των αισθήσεων, των αισθήσεων που αναζητούν για να αναζητούν, για να ικανοποιήσουν το εγώ, αυτή η χρήση θεραπεύεται με το «έρχου και ίδε του Χριστού», να έρθει ο κάθε άνθρωπος, να δει, να συμμετάσχει σε ένα δείπνο, στο δείπνο της Ευχαριστίας, στο οποίο δεν υπάρχει η ανάγκη των αισθήσεων όπου χρόνος, τόπος και φύσις καινοτομούνται, δεν υφίστανται με την μορφή της φθοράς, αλλά μεταμορφώνονται όλα σε Βασιλεία Αγάπης και που καταργείται κάθε μίσος και αντι-ανθρωπισμός.