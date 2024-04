Υστέρα από πρόσκληση της Οργανωτικής Επιτρο­πής, ο κ. Χρυσόστομος ανέπτυξε το θέμα: "Η Θεολογία του Προσώπου", στην ενότητα “Living withg the past, Understanding the present, addressing the future” και σε συνεργασία με τον αναπληρωτή καθηγητή του ΕΚΠΑ, Σταύρο Γιαγκάζογλου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Delphi Economic Forum τελεί υπό την αιγίδα της Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου και συμμετέχουν παράγοντες και εκπρόσωποι φορέων από όλον τον κόσμο.