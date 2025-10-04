Τον πολιούχο τους Αγιο Διονύσιο Αρεοπαγίτη γιόρτασαν οι Γαργαλιάνοι

Με λαμπρότητα εορτάστηκε χθες ο πολιούχος και προστάτης των Γαργαλιάνων Άγιος Διονύσιος Αρεοπαγίτης. Η πανηγυρική θεία λειτουργία τελέστηκε στον Ιερό Ναό Γενεσίου της Θεοτόκου χοροστατούντος του Μητροπολίτη Τριφυλίας και Ολυμπίας κ. Χρυσοστόμου.

Ακολούθησε ιτάνευση της Ιερής Εικόνας στους κεντρικούς δρόμους της πόλης με προπομπό τη Φιλαρμονική του Συλλόγου Φιλοπροόδων Φιλιατρών, συνοδεία μαθητών του ιερού κλήρου, των τοπικών αρχών και πιστών.

Στην κεντρική πλατεία εψάλη δέηση και ο κ. Χρυσόστομος αναφερόμενος στον Άγιο Διονύσιο σημείωσε μεταξύ άλλων ότι είναι ο πρώτος χριστιανός των Αθηνών, ο πρώτος εκείνος εκ των οποίων αφήνει τα έδρανα του Αρείου Πάγου και κατεβαίνει στα θρανία της μαθητείας του Αποστόλου Παύλου.

Ο Άγιος Διονύσιος σήμερα, είπε στη συνέχεια, είναι μια πρόκληση και μια πρόσκληση, πρόκληση ότι τελικά η πίστη δεν είναι όπως κάποιοι θεωρούν για τους παρακατιανούς ή και για ακόμη παραπέρα αλλά για όλους μας. Είναι μια πρόκληση για όλους μας ότι πρέπει να αναθεωρήσουμε κάποιες σκέψεις και να πάρουμε στα σοβαρά το θέμα της σωτηρίας μας και μια πρόσκληση για να εντρυφήσουμε στην αγία βιωτή και πολιτεία του, η οποία θα πρέπει να γίνει για όλους μας ορόσημο, φωτοδότης και κυρίως και προπάντων ήλιος λαμπρός που θα καταυγάζει τη ζωή μας και τα έργα μας.

Μεταξύ άλλων παρευρέθηκαν ο βουλευτής Μεσσηνίας Περικλής Μαντάς, οι αντιπεριφερειάρχες Στάθης Αναστασόπουλος και Μαρία Οικονομάκου, ο αναπληρωτής Δημάρχου Τριφυλίας αντιδήμαρχος Αντώνης Βλάχος, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας Χαράλαμπος Αυρηλιώνης, ο επικεφαλής της ελλάσονος αντιπολίτευσης Άκης Κατρίτση, ο πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου της ΔΚ Γαργαλιάνων Αριστομένης Καραχάλιος, εκπρόσωποι των Σωμάτων Ασφαλείας, δημοτικοί και τοπικοί σύμβουλοι.

Κ.Μπ.