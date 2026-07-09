Καλαμάτα: Αγρυπνία για τον Αγιο Παϊσιο στον Αγιο Νικόλαο Φλαρίου

Αγρυπνία για την εορτή του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου θα τελεσθεί μεθαύριο Σάββατο στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Φλαρίου.

Στις 9 μ.μ. θα ψαλεί ο μέγας εσπερινός μετ’ αρτοκλασίας και εν συνεχεία ο όρθρος και η θεία λειτουργία, από τον πρωτοσύγκελο της Μητρόπολης Μεσσηνίας π. Φίλιππο Χαμαργιά.

Η καθιερωμένη αγρυπνία θα ολοκληρωθεί περίπου μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα.