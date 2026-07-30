Η γιορτή λήξης στον Παπαδοπούλειο Παιδικό Σταθμό

Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος, ο οποίος εξήρε το πολυσχιδές έργο που επιτελείται στο σταθμό, ευχαρίστησε το προσωπικό για την αφοσίωσή του και ευχήθηκε στα παιδιά και τις οικογένειές τους, καλό και ευλογημένο καλοκαίρι.

Στην εορτή παρέσησαν τα μέλη του Δ.Σ. του Ιδρύματος, η Διευθύντρια, το προσωπικό, καθώς και πλήθος γονέων των νηπίων. Οι μικροί μαθητές παρουσίασαν ένα όμορφο ψυχαγωγικό πρόγραμμα γεμάτο τραγούδια, ποιήματα και θεατρικά δρώμενα, κερδίζοντας το θερμό χειροκρότημα όλων των παρισταμένων.