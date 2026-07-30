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Πέμπτη, 30 Ιουλίου 2026 18:15

Η γιορτή λήξης στον Παπαδοπούλειο Παιδικό Σταθμό

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Η γιορτή λήξης στον Παπαδοπούλειο Παιδικό Σταθμό

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Σε κλίμα χαράς και παιδικών χαμόγελων πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη εορτή λήξης της σχολικής χρονιάς του Παπαδοπουλείου Βρεφονηπιακού Σταθμού της Ι. Μητροπόλεως Μεσσηνίας.

Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος, ο οποίος εξήρε το πολυσχιδές έργο που επιτελείται στο σταθμό, ευχαρίστησε το προσωπικό για την αφοσίωσή του και ευχήθηκε στα παιδιά και τις οικογένειές τους, καλό και ευλογημένο καλοκαίρι.

Στην εορτή παρέσησαν τα μέλη του Δ.Σ. του Ιδρύματος, η Διευθύντρια, το προσωπικό, καθώς και πλήθος γονέων των νηπίων. Οι μικροί μαθητές παρουσίασαν ένα όμορφο ψυχαγωγικό πρόγραμμα γεμάτο τραγούδια, ποιήματα και θεατρικά δρώμενα, κερδίζοντας το θερμό χειροκρότημα όλων των παρισταμένων.

Κατηγορία Εκκλησία
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