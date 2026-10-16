Έξι νέες υποτροφίες από τη Μητρόπολη Μεσσηνίας – 90.000 ευρώ για τη στήριξη φοιτητών

Έξι νέες υποτροφίες σε πρωτοετείς φοιτητές και φοιτήτριες από τη Μεσσηνία αποφάσισε να χορηγήσει η Ιερά Μητρόπολη Μεσσηνίας, μέσω του Ταμείου Αρωγής Απόρων Μεσσηνίων Φοιτητών, συνεχίζοντας την οικονομική στήριξη νέων που έχουν ανάγκη κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.

Η απόφαση ελήφθη κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος, στις 14 Οκτωβρίου, υπό την προεδρία του Μητροπολίτη Μεσσηνίας Χρυσοστόμου.

Οι έξι νέοι υπότροφοι φοιτούν σε διαφορετικά πανεπιστημιακά τμήματα της χώρας και θα ενισχυθούν με συνολικό ποσό 90.000 ευρώ, το οποίο θα κατανεμηθεί σε όλη τη διάρκεια των σπουδών τους.

Το Ταμείο λειτουργεί από το 2010, έχοντας ως βασικό στόχο να διευκολύνει οικονομικά φοιτητές από τη Μεσσηνία και τις οικογένειές τους. Μέχρι το τέλος του 2026, οι υποτροφίες που έχουν χορηγηθεί θα ανέρχονται συνολικά σε 122, ενώ αυτή την περίοδο 30 φοιτητές και φοιτήτριες συνεχίζουν να λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Μητρόπολης, το συνολικό ποσό που έχει διατεθεί για τις υποτροφίες ανέρχεται σε 1.330.000 ευρώ. Παράλληλα, 350 φοιτητές από τη Μεσσηνία έχουν λάβει έκτακτα οικονομικά βοηθήματα, προκειμένου να αντιμετωπίσουν πρόσθετες οικονομικές δυσκολίες.

Η πρωτοβουλία στηρίζεται στις συνεισφορές ιδρυμάτων, επιχειρήσεων, εκκλησιαστικών φορέων και πολιτών της Μεσσηνίας, που συμβάλλουν στη συνέχιση του προγράμματος και στην παροχή ουσιαστικής βοήθειας σε νέους ανθρώπους, ώστε οι οικονομικές δυσκολίες να μην αποτελούν εμπόδιο στην ολοκλήρωση των σπουδών τους.