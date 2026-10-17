Αύριο ο εορτασμός της απελευθέρωσης της Κορώνης

Αύριο Κυριακή θα πραγματοποιηθεί ο εορτασμός της απελευθέρωσης της Κορώνης από τον τουρκικό ζυγό στην Παναγία Ελεήστρια.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα που ανακοίνωσε ο δήμος Πύλου – Νέστορος, στις 7 π.μ. θα τελεστεί ο όρθρος και η θεία λειτουργία και θα ακολουθήσει δοξολογία στον ιερό ναό.

Στις 10 π.μ. θα τελεστεί επιμνημόσυνη δέηση μπροστά στην προτομή του εθνομάρτυρα και τελευταίου επισκόπου Κορώνης Γρηγορίου Μπίστη.

Θα ακολουθήσει κατάθεση στεφάνων στη μνήμη των πεσόντων, τήρηση ενός λεπτού σιγής στη μνήμη των πεσόντων, ανάκρουση του εθνικού ύμνου, χαιρετισμός από εκπρόσωπο της δημοτικής αρχής, ενώ θα εκφωνηθεί και ο πανηγυρικός λόγος της ημέρας.

Στη συνέχεια ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κορώνης θα παρουσιάσει παραδοσιακό χορευτικό δρώμενο, ενώ μετά το τέλος των εκδηλώσεων ο δήμος και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κορώνης θα προσφέρουν κέρασμα στον κόσμο.