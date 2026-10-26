Μεσσηνία: Με πλήθος πιστών ο εορτασμός του Αγίου Δημητρίου

Με μεγάλη συμμετοχή πιστών τιμήθηκε η μνήμη του Αγίου Δημητρίου του Μυροβλύτη σε ναούς της Μεσσηνίας που είναι αφιερωμένοι στον Άγιο. Οι εορτασμοί πραγματοποιήθηκαν σε Καλαμάτα, Μεσσήνη και Κορώνη, με πανηγυρικές Θείες Λειτουργίες και την παρουσία εκπροσώπων των τοπικών αρχών.

Στην Κορώνη, στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου, την πανηγυρική Θεία Λειτουργία τέλεσε ο Ιεροκήρυκας της Μητρόπολης Μεσσηνίας, Αρχιμανδρίτης Γεώργιος Μπίζας, μαζί με τον Αρχιερατικό Επίτροπο Κορώνης, Αρχιμανδρίτη Θεόφιλο Πυρπιρή, και ιερείς της περιοχής.

Στη Μεσσήνη, στον εορτάζοντα Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου, προεξήρχε της Θείας Λειτουργίας ο Αρχιμανδρίτης Αλέξιος Αρώνης, με τη συμμετοχή ιερέων από τις τρεις ενορίες της πόλης.

Στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Αρκάδων, τη Θεία Λειτουργία τέλεσε ο Αρχιμανδρίτης Ιωήλ Κωνστάνταρος, ο οποίος κατάγεται από την Καλαμάτα και υπηρετεί ως Ιεροκήρυκας στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών.

Στην Καλαμάτα, επίκεντρο του εορτασμού ήταν ο Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου, στη συνοικία Κοκκορόγιαννη, κοντά στο νέο Δημαρχείο της πόλης.

Της πανηγυρικής Θείας Λειτουργίας προεξήρχε ο Πρωτοσύγκελλος της Μητρόπολης Μεσσηνίας, Αρχιμανδρίτης Φίλιππος Χαμαργιάς, μαζί με τους ιερείς του ναού, Σωτήριο Παπαδόπουλο και Παναγιώτη Κοσμόπουλο, καθώς και τον Διάκονο Θεόφιλο Κυριάκο.

Στον εορτασμό έδωσαν το «παρών» οι βουλευτές Μεσσηνίας Μίλτος Χρυσομάλλης και Περικλής Μαντάς, ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αναστάσιος Ηλιόπουλος, οι αντιδήμαρχοι Δημήτρης Μαστραγγελόπουλος, Αναστάσιος Σκοπετέας, Σαράντος Μαρινάκης και Κωνσταντίνος Παπαδάκης, καθώς και ο Βασίλης Τζαμουράνης, εκπροσωπώντας την αντιπολίτευση του Δήμου Καλαμάτας.

Λίγο πριν από την ολοκλήρωση της Θείας Λειτουργίας, ο Αρχιμανδρίτης Φίλιππος Χαμαργιάς αναφέρθηκε στη ζωή και το παράδειγμα του Αγίου Δημητρίου, τονίζοντας τη δύναμη που μπορεί να δώσει η πίστη στον άνθρωπο, ιδιαίτερα όταν βρίσκεται αντιμέτωπος με δυσκολίες.

Με αφορμή τη φράση από το απολυτίκιο του Αγίου, «Μέγαν εὕρατο ἐν τοῖς κινδύνοις, σὲ ὑπέρμαχον ἡ οἰκουμένη», εξήγησε πως ο Άγιος Δημήτριος έγινε στήριγμα και προστάτης για τους ανθρώπους, παρότι ο ίδιος πέρασε μεγάλες δοκιμασίες, γνώρισε τη φυλακή, την εγκατάλειψη και τελικά τον θάνατο.

Όπως επισήμανε, η δύναμη του Αγίου φανερώθηκε μέσα από τις δυσκολίες που αντιμετώπισε, ενώ η πίστη του αποτέλεσε πηγή θάρρους και ελπίδας και για άλλους ανθρώπους.

«Η πίστη και η δύναμή του φανερώθηκε μέσα στη δοκιμασία και μέσα από αυτήν την πίστη έδωσε κουράγιο και δύναμη και στον νεαρό Νέστορα», ανέφερε χαρακτηριστικά, αναδεικνύοντας το διαχρονικό μήνυμα της πίστης, της αντοχής και της προσφοράς προς τον συνάνθρωπο.