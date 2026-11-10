Ο εορτασμός του Αγίου Νεκταρίου στη Μεσσηνία

Με λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια τιμήθηκε η μνήμη του εν αγίοις πατρός ημών Νεκταρίου επισκόπου Πενταπόλεως του θαυματουργού στη μητρόπολη Μεσσηνίας.

Ο μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος μετέβη στον πανηγυρίζοντα ναό του Αγίου Νεκταρίου, στην Κοινότητα Δρακονερίου του Δήμου Μεσσήνης και προέστη της πανηγυρικής θείας

λειτουργίας. Τον σεβασμιώτατο πλαισίωσαν ο εφημέριος της ενορίας πατέρας Κωνσταντίνος Ρίκας, ο διάκονος Θεόφιλος Κυριάκος και κληρικοί των πλησιόχωρων ενοριών. Πριν το τέλος πέρατος της λειτουργίας ο σεβασμιώτατος ευχήθηκε στους κατοίκους της ενορίας και σε όλους τους παρευρισκόμενους ο Άγιος Νεκτάριος να αποτελεί φωτεινό παράδειγμα και πρεσβευτής προς τον Κύριο για όλους μας, ενώ ευχαρίστησε για την τιμητική παρουσία τους τον βουλευτή Μεσσηνίας Μίλτο Χρυσομάλλη, τον δήμαρχο Μεσσήνης Γιώργο Αθανασόπουλο και τα παρόντα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσσήνης.

Ο πρωτοσύγκελλος της μητρόπολης Μεσσηνίας - αρχιμανδρίτης Φίλιππος Χαμαργιάς μετέβη στον παμμεγέθη ναό των Παμμεγίστων Ταξιαρχών Καλαμάτας, στο υπόγειο του οποίου βρίσκεται παρεκκλήσι τιμώμενο επ’ ονόματι του Αγίου Νεκταρίου και προέστη της θείας λειτουργίας, η οποία τελέσθηκε στον κυρίως ναό λόγω του πολυπληθούς εκκλησιάσματος. Τον πρωτοσύγκελλο πλαισίωσαν οι εφημέριοι του ναού αρχιμανδρίτης Τιμόθεος Μπινίσκος και πρωτοπρεσβύτερος Βασίλειος Κουτσόγιαννης.

Κηρύττοντας τον θείο λόγο ο πατέρας Φίλιππος αναφέρθηκε και θεμελίωσε το κήρυγμά του μέσα από την ευχή που έδινε ο Άγιος Νεκτάριος προς τα πνευματικά του τέκνα λέγοντάς τους “πρόσεχε μην λυπήσεις τον Εσταυρωμένο Χριστό”.