Τα ονομαστήριά του γιορτάζει αύριο ο μητροπολίτης Μεσσηνίας

Σύμφωνα με το πρόγραμμα που ανακοινώθηκε, σήμερα Πέμπτη, παραμονή της γιορτής και ώρα 7 μ.μ., θα τελεστεί πολυαρχιερατικός εσπερινός, στον μητροπολιτικό ναό Υπαπαντής του Χριστού Καλαμάτας.

Αύριο Παρασκευή, κύρια ημέρα της γιορτής και ώρα 7.30 π.μ., ο μητροπολίτης θα προστεί της πολυαρχιερατικής θείας λειτουργίας στον μητροπολιτικό ναό Υπαπαντής του Χριστού, μετά το πέρας της οποίας θα επιδώσει τις υποτροφίες του ακαδημαϊκού έτους 2026-2027 στους δικαιούχους απόρους Μεσσήνιους φοιτητές. Στη συνέχεια, ο σεβασμιώτατος θα μεταβεί στο Μητροπολιτικό Μέγαρο, όπου θα δεχθεί τις ευχές αρχών, κλήρου και λαού έως τη 1 μ.μ. Επίσης, θα δεχθεί ευχές από τις 6 έως τις 8 μ.μ.