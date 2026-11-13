Λαμπρά τα ονομαστήρια του Μητροπολίτη Μεσσηνίας Χρυσοστόμου (φωτογραφίες)

Με εκκλησιαστική λαμπρότητα και ιεροπρέπεια τελέσθηκε σήμερα, Παρασκευή στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Υπαπαντής του Χριστού Καλαμάτας, η Θεία Λειτουργία επί τη ιερά μνήμη του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, καθώς και για την ονομαστική εορτή του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μεσσηνίας κ. Χρυσοστόμου.

Στην Ακολουθία του Όρθρου καθώς και στην πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία προεξήρχε ο εορτάζων Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος. Συλλειτούργησαν οι Μητροπολίτες Σεβαστείας κ. Σεραφείμ, Άρτης κ. Καλλίνικος, Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ. Αθηναγόρας, Καρθαγένης κ. Μελέτιος, Σταγών και Μετεώρων κ. Θεόκλητος, Πολυάνης και Κιλκισίου κ. Βαρθολομαίος, Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Δαμασκηνός, Μαντινείας και Κυνουρίας κ. Επιφάνιος, καθώς και οι Θεοφιλέστατοι Επίσκοποι Τεγέας κ. Θεόκλητος και Επιδαύρου κ. Νικόδημος. Εκ του Ιερού Βήματος συμπροσευχόμενος παρέστη ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Αμορίου κ. Νικηφόρος.

Τον θείο λόγο κήρυξε ο Πρωτοσύγκελλος της Μητρόπολης Μεσσηνίας Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης Φίλιππος Χαμαργιάς, ο οποίος αναφέρθηκε στο ιεραποστολικό και θεολογικό έργο του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, καθώς και στην πνευματική και ποιμαντική προσφορά του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μεσσηνίας κ. Χρυσοστόμου.

Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, ο Σεβασμιώτατος ευχαρίστησε εγκάρδια τους Αρχιερείς, τον ιερό κλήρο, τις αρχές του τόπου και το ευσεβές εκκλησίασμα για την παρουσία και τις ευχές τους.

Εν συνεχεία, η Μητρόπολη Μεσσηνίας απένειμε 6 υποτροφίες σε νεοεισαχθέντες φοιτητές Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων, ως έμπρακτη στήριξη των νέων και ενίσχυση της εκπαιδευτικής τους πορείας. Ο Σεβασμιώτατος συνεχάρη τους υποτρόφους και ευχήθηκε σε αυτούς καλή πρόοδο και επιτυχία στις σπουδές τους.

Παρέστησαν ο πρώην Πρωθύπουργος Αντώνης Σαμαράς, ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Γιάννης Λαμπρόπουλος, οι βουλευτές Μεσσηνίας Μίλτος Χρυσομάλλης και Περικλής Μαντάς, ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός, οι δήμαρχοι Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, Μεσσήνης Γιώργος Αθανασόπουλος, Πύλου – Νέστορος Παναγιώτης Καρβέλας και Οιχαλίας Παναγιώτα Γεωργακοπούλου, αντιπεριφερειάρχες, αντιδήμαρχοι, δημοτικοί και περιφερειακοί σύμβουλοι, εκπρόσωποι των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας, Καθηγητές της Θεολογικής Σχολής του ΕΚΠΑ, καθώς και άλλων τοπικών Φορέων.

Ακολούθως, στο Επισκοπικό Μέγαρο ο Σεβασμιώτατος δέχθηκε ευχές από τους Ιερείς της Μητροπόλεως, τους τοπικούς άρχοντες και πλήθος πιστών.