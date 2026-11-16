Με ιδιαίτερη λαμπρότητα γιορτάστηκαν το Σάββατο 14 Νοεμβρίου, η μνήμη των Αγίων Αποστόλου Φιλίππου και Αγίου Νεομάρτυρος Κωνσταντίνου του Υδραίου, αλλά και τα ονομαστήρια του πρωτοσύγκελλου της μητρόπολης Μεσσηνίας - αρχιμανδρίτη Φιλίππου Χαμαργιά στον ενοριακό ιστορικό ναό Αγίου Νικολάου Φλαρίου Καλαμάτας.

Του όρθρου και της αρχιερατικής θείας λειτουργίας προέστη ο μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος, πλαισιωμένος από τον άγοντα τα ονομαστήρια του πρωτοσύγκελλο - αρχιμανδρίτη Φίλιππο, τον πρωτοσύγκελλο της μητρόπολης Ιλίου - αρχιμανδρίτη Νικόδημο Αθανασίου, τον πρωτοσύγκελλο της μητρόπολης Μαντινείας και Κυνουρίας - αρχιμανδρίτη Στέφανο Καππέ και πολλοί κληρικοί από διάφορες μητροπόλεις.

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας ο σεβασμιώτατος προέβη στην εις διάκονον χειροτονία του Σταύρου Σκρεπετού μετονομάζοντάς τον Πανάρετο, εις μνήμην του μακαριστού μητροπολίτη Μεσσηνίας Παναρέτου (Κωνσταντινίδη).

Συμπροσευχόμενοι από το ιερό βήμα παρέστησαν οι μητροπολίτες Καρθαγένης Μελέτιος, Σταγών Θεόκλητος και ο επίσκοπος Αμορίου Νικηφόρος.

Ο μητροπολίτης Μεσσηνίας αναφέρθηκε στον εορτάζοντα αρχιμανδρίτη Φίλιππο, τονίζοντας ότι καλείται να συνεχίσει να υπηρετεί την Εκκλησία με αγάπη, φιλανθρωπία και πνεύμα προσφοράς, μεταδίδοντας στους πιστούς την ελπίδα και την πίστη στον Χριστό. Συνάμα, του ευχήθηκε καλή και καρποφόρα διακονία, όπου κι αν τον τάξει η Εκκλησία. Αναφερόμενος στο νέο διάκονο του ευχήθηκε υγεία και δύναμη στην διακονία του. Τέλος, ευχαρίστησε όλους τους επισήμους και τους παρευρισκομένους για την παρουσία και τη συμμετοχή τους στη γιορτή, ευχόμενος σε όλους υγεία και δύναμη.

Παρέστησαν ο βουλευτής Μεσσηνίας Περικλής Μαντάς, οι αντιπεριφερειάρχες Τάσος Αδαμόπουλος, Στάθης Αναστασόπουλος και Μαρία Οικονομάκου, οι δήμαρχοι Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος και Μεσσήνης Γιώργος Αθανασόπουλος, αντιδήμαρχοι, πολιτευτές, ο διοικητής του 9ου Συντάγματος Πεζικού Καλαμάτας συνταγματάρχης Γεώργιος Χαρίτος, καθώς και άλλοι εκπρόσωποι τοπικών αρχών και φορέων και πλήθος πιστών που προσήλθε στον ναό, με σκοπό να συμμετάσχει στη λειτουργία και να ευχηθεί τις δέουσες ευχές στον εορτάζοντα πατέρα Φίλιππο.