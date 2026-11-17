Πολυαρχιερατικό συλλείτουργο τελέσθηκε το πρωί της Κυριακής 15 Νοεμβρίου, στον μητροπολιτικό ναό Αγίου Ιωάννου Προδρόμου, στην πόλη της Μεσσήνης, με αφορμή την εις διάκονον χειροτονία του νέου μέλους της ιερατικής οικογένειας της μητρόπολης Μεσσηνίας Πέτρου Μελισσουργού, γιου του προϊσταμένου του ναού και αρχιερατικού επιτρόπου Μεσσήνης πρωτοπρεσβύτερου Κωνσταντίνου Μελισσουργού.

Νωρίς το πρωί προηγήθηκε η ακολουθία του όρθρου, χοροστατούντος του μητροπολίτη Σταγών και Μετεώρων Θεοκλήτου και στη συνέχεια τελέσθηκε το συλλείτουργο προεξάρχοντος του μητροπολίτη Μεσσηνίας Χρυσοστόμου και συλλειτουργούντων των μητροπολιτών Καρθαγένης Μελετίου και Σταγών Θεοκλήτου.

Τους αρχιερείς πλαισίωσαν ο πρωτοσύγκελλος της μητρόπολης Φθιώτιδος θείος του νέου Διακόνου αρχιμανδρίτης Εφραίμ Τριανταφυλλόπουλος, ο ιεροκήρυκας της μητρόπολης Φθιώτιδος αρχιμανδρίτης Ηρωδίων Ρίζος, ο πρωτοσύγκελλος της μητρόπολης Μεσσηνίας αρχιμανδρίτης Φίλιππος Χαμαργιάς, ο ηγούμενος της μονής Βουλκάνου αρχιμανδρίτης Προκόπιος Σμυρνής, ο πατέρας του νέου διακόνου πρωτοπρεσβύτερος Κωνσταντίνος Μελισσουργός και πολλοί άλλοι κληρικοί.

Κατά τη διάρκεια της χειροτονίας ο νέος διάκονος αναφέρθηκε με λόγους συγκινητικούς στην γνωριμία του με τον σεβασμιώτατο, όταν ήρθε προ εικοσαετίας ως νέος ποιμενάρχης στη Μεσσηνία και του είπε τότε με την παιδική του αθωότητα “μια μέρα θα γίνω παπάς”.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στο πρότυπο κληρικού που του καλλιέργησε ο κατά σάρκα πατέρας του και η ευσεβέστατη πρεσβυτέρα και μητέρα του, ενώ ευχαρίστησε ιδιαίτερα τον πνευματικό του πατέρα πρωτοπρεσβύτερο Σωτήριο Τζαϊλέα που στήριξε πνευματικά την απόφασή του να ιερωθεί.

Ακολούθως έλαβε τον λόγο ο μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος και εμφανώς συγκινημένος προέτρεψε τον νέο διάκονο να έχει εμπιστοσύνη στον επίσκοπό του, στον πνευματικό του πατέρα και στον κατά σάρκα πατέρα του και να έχει ως παράδειγμα και στάση ζωής αυτά που του δίδαξαν όλα τα χρόνια.