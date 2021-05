Αντίθετος στο άνοιγμα επιπλέον Κυριακές ο Εμπορικός Σύλλογος Κυπαρισσίας

Σε αυτήν υπάρχει αναφορά στις προϋποθέσεις λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων από 14 Μαΐου έως 24 Μαΐου 2021, καθώς δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Κοινή Υπουργική Απόφαση, με την οποία καθορίζονται τα προαπαιτούμενα λειτουργίας του εμπορίου στα πλαίσια προστασίας της δημόσιας υγείας.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης καταργούνται τα επίπεδα επιδημιολογικής επιβάρυνσης και εισάγονται για το λιανεμπόριο οι εξής προϋποθέσεις: «1. Παύουν να ισχύουν το click away και το click inside και επιστρέφουμε στην κανονική λειτουργία των καταστημάτων χωρίς ραντεβού. Συνακόλουθα παύει να ισχύει η καταχώριση των παραγγελιών και η αποστολή του SMS στον πελάτη. 2. Εντός των καταστημάτων εξακολουθεί να ισχύει η αναλογία ενός ατόμου ανά 25 τ.μ. για επιχειρήσεις έως 500 τ.μ. και ενός ατόμου για κάθε επιπλέον 100 τ.μ. για επιχειρήσεις άνω των 501 τ.μ. Αν και δεν αναφέρεται κάτι σχετικό στη νέα Υπουργική Απόφαση, προτείνουμε στα καταστήματα να εξακολουθούν να αναγράφουν στις προσόψεις τους τον μέγιστο αριθμό πελατών που επιτρέπεται μέσα στο κατάστημα. Στους κοινόχρηστους χώρους η αναλογία παραμένει σε έναν πελάτη ανά 10 τ.μ. Οι αριθμοί αυτοί αφορούν μόνο στους πελάτες και όχι στους επιχειρηματίες ή στους εργαζόμενους της επιχείρησης. 3. Συνεχίζεται η υποχρεωτική διενέργεια self test και η ανάρτηση στο ΕΡΓΑΝΗ του αποτελέσματος για τους εργαζόμενους. Για τους επιχειρηματίες που βρίσκονται στο κατάστημα με φυσική παρουσία υπάρχει η υποχρέωση πραγματοποίησης self test χωρίς όμως ανάρτηση στο ΕΡΓΑΝΗ. Μετά από σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας, η πραγματοποίηση self test γίνεται δύο φορές την εβδομάδα. 4. Το εύρος ωραρίου ορίζεται από 07.00 έως 21.00. 5. Για τα καταστήματα τροφίμων (σούπερ μάρκετ, μίνι μάρκετ, φούρνοι, κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία, ζαχαροπλαστεία) ισχύουν παράλληλα οι κάτωθι προϋποθέσεις: Ωράριο από τις 7:00 έως τις 22:30. Χωρητικότητα ενός ατόμου ανά 25 τ.μ. Ο αριθμός που προκύπτει αναρτάται σε εμφανές σημείο της πρόσοψης και αφορά μόνο στους πελάτες και όχι στον επιχειρηματία και στο προσωπικό. Απόσταση 1,5 μέτρου μεταξύ των ατόμων και 2 μέτρων μεταξύ των πελατών στα ταμεία. Και για τα καταστήματα αυτά ισχύει η υποχρεωτική διενέργεια self test για εργαζομένους και επιχειρηματίες με αυτοπρόσωπη παρουσία. Παραμένει η υποχρέωση χρήσης μάσκας παντού, σε όλους τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, συμπεριλαμβανομένων και των χώρων εργασίας.

Επίσης σας ενημερώνουμε ότι η απόφαση προβλέπει τη δυνατότητα λειτουργίας του λιανεμπορίου τις Κυριακές 16 και 23 Μαΐου 2021. Έπειτα από αυτήν την απρόβλεπτη εξέλιξη, που έρχεται σε αντίθεση με προηγούμενες διατάξεις και κατόπιν επιβεβαίωσης του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Εμπορίου κ. Αναστάσιου Τσιουρή ενημερώνουμε ότι επιτρέπεται να λειτουργήσουν τα εμπορικά καταστήματα τις δύο Κυριακές 16 και 23 Μαΐου. O Εμπορικός Σύλλογος Κυπαρισσίας είναι αντίθετος σε όποια επιπλέον Κυριακή πέραν των τριών το χρόνο, καθώς δεν έχουν κανένα εμπορικό ενδιαφέρον και δεν προσφέρουν κάτι επιπλέον στην αγορά, παρά μόνο αποπροσανατολίζουν τους καταναλωτές και επιβαρύνουν με περισσότερα έξοδα τις επιχειρήσεις. Ως εκ τούτου προτείνει για τις Κυριακές 16 και 23 Μαΐου τα καταστήματα να παραμείνουν κλειστά».