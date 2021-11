Το πρόγραμμα του 3ου Kalamata Dance Cup

Τα σεμινάρια απευθύνονται σε όλους, ανεξαρτήτως ηλικίας και επιπέδου. Δεν αφορούν μόνο τους συμμετέχοντες του Kalamata Dance Cup 2021, αλλά και τους κατοίκους της περιοχής, που έχουν την ευκαιρία να μάθουν Ευρωπαϊκούς χορούς, βαλς, βιενέζικο βαλς, foxtrot, αργεντίνικο τάνγκο, μιούζικαλ, σύγχρονο, λάτιν και ζειμπέκικο. Μπορούν να συμμετέχουν παιδιά, έφηβοι, ενήλικες, οικογένειες.

Για συμμετοχή: https://dancecap.kalamatadancecup.com/participant.

Οι εισηγητές αναλυτικά είναι οι: Silvio - Antonio Anselmi και Eleonora Riccardi/Ιταλία, Roberto Imparato και Alessia Lepre/Ιταλία, Mitko Dimitrov και Πελαγία Καλύβα/Βουλγαρία - Ελλάδα

Το πρόγραμμα έχει ως εξής: Σάββατο: “Αθλος”, σεμινάριο aerial acrobatics στις 11 π.μ. στον χώρο του Συλλόγου (Χρυσανθέμων 3, Καλαμάτα), Ελένη Τριγκιλίδα. Κυριακή, Πνευματικό Κέντρο: 10 π.μ. - 3 μ.μ. Musical,

Σία Κοσκινά. Contemporary Dance 11 π.μ. Νίκη Αποστολίδη

"Τεχνική release και χορογραφία στο σύγχρονο”. Ευρωπαϊκοί χοροί, 12 μ. Margarita Smirnova "Εισαγωγή στο βαλς και το βιενέζικο βαλς”. Αργεντίνικο Τάνγκο, 1 μ.μ.

Θωμάς Παλάτζας. Ευρωπαϊκοί, 2 μ.μ. Γιώργος Καλέργιος και Σωτηρία Σκιτιώτη "Foxtrot choreo: Fly me to the moon”. Eλληνικοί λαϊκοί 3 μ.μ. Θωμάς Παλάτζας "Βασικές κινητικές φόρμες και αυτοσχεδιασμός στο ζεϊμπέκικο”.

Στο Πνευματικό Κέντρο θα εισέρχονται θεατές που έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους ή έχουν νοσήσει κατά το τελευταίο εξάμηνο καθώς και άτομα που προσκομίζουν αρνητικό αποτέλεσμα διαγνωστικού ελέγχου (rapid test) Το ποσοστό πληρότητας ανέρχεται στο 50% χωρητικότητας της κάθε αίθουσας. Θα υπάρχει περιορισμένος αριθμός ατόμων σε κάθε αίθουσα. Ολοι οι συμμετέχοντες λαμβάνουν βεβαίωση παρακολούθησης με την σφραγίδα του Kalamata Dance Cup υπογεγραμμένη από τον διδάσκοντα και φέρει τη σφραγίδα της διοργάνωσης.