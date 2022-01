Ο Μεσσήνιος Θεμιστοκλής Μπουρολιάς νέος αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας

Ο νέος Αρχηγός της Αεροπορίας με καταγωγή από τον Ανεμόμυλο Μεσσηνίας, γεννήθηκε στην Ηλιούπολη Αττικής, εισήλθε στη Σχολή Ικάρων το 1980 και ονομάστηκε Ανθυποσμηναγός το 1984.

Είναι απόφοιτος:

-της Ανώτατης Διακλαδικής Σχολής Πολέμου

-του Squadron Officers School του USAF Air University (USA)

-του Σχολείου Αξιωματικών Πληροφοριών

-του Σχολείου Εκπαιδευτών Εδάφους

-του Σχολείου Όπλων Τακτικής

-του Σχολείου Θαλάσσιας Επιβίωσης

-του ASE Survive to Operate Evaluators Course (NSO, Germany)

-του Flying Supervisors Course (UK)

-του Joint Personnel Recovery Course (PRETC ΜΤΤ, USA)

-του JFAC Commanders Course (France)

Από ξένες γλώσσες ομιλεί την Αγγλική.

Τοποθετήσεις:

-Ιανουάριος 2019: Αρχηγός Τακτικής Αεροπορίας

-Ιανουάριος 2017 - Ιανουάριος 2019: Διοικητής της Διοίκησης Αεροπορικής Υποστήριξης

-Μάρτιος 2016 - Ιανουάριος 2017: Διευθυντής Β' Κλάδου του Γενικού Επιτελείου Εθνικής 'Αμυνας (ΓΕΕΘΑ/ΔΒΚ)

-Μάιος 2015 - Μάρτιος 2016 : Διευθυντής της Διεύθυνσης Αμυντικής Πολιτικής του ΓΕΕΘΑ (ΓΕΕΘΑ/Δ4)

-Απρίλιος 2013 - Μάιος 2015: Υποδιοικητής στο NATO Combined Air Operations Center -Torrejon (CAOC TJ)

-Αύγουστος 2012 - Απρίλιος 2013: Διοικητής της 111 Πτέρυγας Μάχης (ΠΜ)

-Ιούλιος 2010 - Αύγουστος 2012: Υποδιοικητής της 115ΠΜ

-Νοέμβριος 2007 - Ιούνιος 2010: Σύνδεσμος της Ελλάδας στο US Joint Forces Command/Concept Development and Experimentation (USJFCOM/J9) στη Virginia των ΗΠΑ

-Ιούλιος 2006 - Νοέμβριος 2007: Διευθυντής της Διεύθυνσης Επιχειρήσεων - Εκπαίδευσης της 133 Σμηναρχίας Μάχης

-Σεπτέμβριος 2005 - Ιούλιος 2006: Φοίτηση στην Ανώτατη Διακλαδική Σχολή Πολέμου

-Ιούλιος 2004 - Σεπτέμβριος 2005: Διοικητής της 115ΠΜ/340Μ

-Φεβρουάριος 2003 - Ιούλιος 2004: Αξιωματικός Επιχειρήσεων της 115ΠΜ/340Μ

-Ιανουάριος 2002 - Φεβρουάριος 2003: Τμηματάρχης Εκπαίδευσης στη Διεύθυνση Επιχειρήσεων - Εκπαίδευσης της 111ΠΜ

-Μάιος 2001 - Δεκέμβριος 2001: Εκπαιδευόμενος 111ΠΜ/Σμήνος Μετεκπαίδευσης (ΣΜΕΤ)

-Ιούλιος 1998 - Μάιος 2001: Επιτελής στη Διεύθυνση Στρατιωτικού Προσωπικού του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ/Β1)

-Αύγουστος 1996 - Ιούλιος 1998: Προϊστάμενος στο Γραφείο Τυποποίησης - Αξιολόγησης της 115ΠΜ

-Ιανουάριος 1985 - Αύγουστος 1996: Ιπτάμενος Μοίρας 115ΠΜ/345ΜΔΒ

-Ιούνιος 1984 - Δεκέμβριος 1984 : Εκπαιδευόμενος 115ΠΜ/ΣΜΕΤ

Πτητικά Καθήκοντα:

Ο Θεμιστοκλής Μπουρολιάς έχει συμπληρώσει πάνω από 4450 ώρες πτήσης κι έχει πετάξει με αεροσκάφη: T-41D, T-37B/C, T-2E, A-7H, F-16C/D Block 50 και 52+ και EMB-135, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Προαγωγές:

-Ανθυποσμηναγός : 18/05/1984

-Υποσμηναγός : 11/06/1987

-Σμηναγός : 30/06/1991

-Επισμηναγός : 04/06/1996

-Αντισμήναρχος : 20/04/2001

-Σμήναρχος : 24/03/2008

-Ταξίαρχος : 14/03/2013

-Υποπτέραρχος : 02/03/2016

-Αντιπτέραρχος : 29/01/2019

Μετάλλια - Παράσημα:

-Ταξιάρχης Τάγματος της Τιμής

-Ανώτερος Ταξιάρχης Τάγματος του Φοίνικα

-Μετάλλιο Στρατιωτικής Αξίας Α' Τάξεως

-Διαμνημόνευση Αξίας και Τιμής

-Διαμνημόνευση Ηγεσίας Σχηματισμού - Μεγάλης Μονάδας Β' Τάξεως

-Διαμνημόνευση Ευδοκίμου Διοικήσεως A' Τάξεως

-Διαμνημόνευση Υπηρεσιών Αξιωματικού Επιτελούς B' Τάξεως

-Joint Service Commendation (ΗΠΑ)

-Gran Cruz del Merito Aeronautico con Distintivo Blanco (Ισπανία)

Να σημειωθεί ότι ο πατέρας του νέου Αρχηγού ΓΕΑ, Αντισμήναρχος (Ι) Αθανάσιος Μπουρολιάς (γεν. 1933 στον Ανεμόμυλο Μεσσηνίας) έπεσε στο καθήκον στις 29 Μαΐου 1979 κατά την εκτέλεση διατεταγμένης πτήσης, όταν το αεροσκάφος Τ-33 του 367 Σμήνους Εφηρμοσμένης Εκπαιδεύσεως, στο οποίο επέβαινε ως χειριστής με συνεπιβάτη τον Ανθυπασπιστή Αντ. Συφάκη, ως μηχανικό, κατέπεσε στην θαλάσσια περιοχή του αεροδρομίου της Σούδας (115 Πτέρυγα Μάχης)