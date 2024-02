Ελληνοτουρκική εκπαιδευτική συνεργασία με άρωμα Φιλιατρών

Ελληνοτουρκική εκπαιδευτική συνεργασία έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο ευρωπαϊκού έργου με τίτλο "I am here, I can do", που ιδρύθηκε από την εκπαιδευτικό Μαρία Χονδρογιάννη του 2ου Νηπιαγωγείου Φιλιατρών και την εκπαιδευτικό Filiz Ornel από την Τουρκία.

Η δράση έχει στόχο την καλλιέργεια δεξιοτήτων αυτονόμησης των μαθητών, οι οποίες θα συμβάλουν στην ενίσχυση της αυτοεκτίμησης και αυτοεικόνας τους.

Πιο συγκεκριμένα τονίζεται: «Στο πλαίσιο ευρωπαϊκού etwinning έργου με τίτλο "I am here, I can do", στο οποίο συμμετέχουν 17 εκπαιδευτικοί μαζί με τις μαθητικές τους ομάδες από 3 διαφορετικές χώρες (Ελλάδα, Τουρκία και Ιταλία) δημιουργήθηκε διαδραστικό poster με στόχο την ευαισθητοποίηση για το ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα της χρήσης του Διαδικτύου με ασφάλεια από τα παιδιά.

Κάθε μαθητική ομάδα λοιπόν με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού της δημιούργησε avatar με ψηφιακά μέσα και μέσω αυτού έστειλε ηχητικό μήνυμα για το πώς μπορεί κάποιο παιδί να χρησιμοποιήσει με ασφάλεια το Διαδίκτυο. Σκανάροντας λοιπόν το QR code που βρίσκεται πάνω στο poster ακούγονται οι φωνές των μαθητών να συμβουλεύουν άλλα παιδιά για το πώς θα αποφύγουν τους ιντερνετικούς κινδύνους.

Στόχος είναι η αφίσα να δημιουργήσει την ευκαιρία να προβληματιστούν όλοι για την εκπαίδευση που χρειάζεται να δώσουμε στα παιδιά μας, ώστε να μπορούν να σερφάρουν με ασφάλεια στο Διαδίκτυο και να απολαμβάνουν τα οφέλη του χωρίς κίνδυνο.

Το etwinning έργο "I am here, I can do" το οποίο θα ολοκληρωθεί σε 4 μήνες έχει ιδρυθεί από την εκπαιδευτικό Filiz Ornel από την Τουρκία και την Χονδρογιάννη Μαρία εκπαιδευτικό του 2ου Νηπιαγωγείου Φιλιατρών από την Ελλάδα και στόχο έχει την καλλιέργεια δεξιοτήτων αυτονόμησης των μαθητών, οι οποίες θα συμβάλουν στην ενίσχυση της αυτοεκτίμησης και αυτοεικόνας τους. "I am here, I can do, I can use Internet safety!"».

Κ.Μπ.