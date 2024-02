Ψηφιακή πλάτφόρμα για φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές

Έτοιμη είναι η ψηφιακή πλατφόρμα για το πρόγραμμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης για φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές “SETOFF project”, το οποίο περνά πλέον στο δεύτερο και πιο σημαντικό μέρος του: την προώθηση και εκμετάλλευση του εκπαιδευτικού υλικού κρίσεων και καταστάσεων έκτακτης ανάγκης από τα άτομα για τα οποία δημιουργήθηκε, δηλαδή του προσωπικού Πολιτικής Προστασίας και του προσωπικού ασφάλειας και φύλαξης του ιδιωτικού τομέα. Το έργο SETOFF “τρέχει” το Δίκτυο Πόλεων για τη βιώσιμη ανάπτυξη και κυκλική οικονομία “Βιώσιμη Πόλη” στο οποίο εταίροι είναι και οι 5 δήμοι της Μεσσηνίας, ενώ το Μανιατάκειο Ίδρυμα αποτελεί ένα από τα ιδρυτικά μέλη.

Ο Ηλίας Αποστολόπουλος, στέλεχος του Δικτύου Πόλεων “Βιώσιμη Πόλη”, παρουσίασε το πρόγραμμα σε πρόσφατη ενημερωτική εκδήλωση του Europe Direct Πελοποννήσου, εξηγώντας καταρχάς τα αρχικά του ευρωπαϊκού έργου SETOFF, δηλαδή Smart Education and Training PrOgram for Central and Local Governments Servants ή πρόγραμμα Έξυπνης Εκπαίδευσης και Κατάρτισης για τους υπαλλήλους της Κεντρικής και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

8 ΕΤΑΙΡΟΙ, 4 ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ

Στο έργο συμμετέχουν 8 εταίροι από 4 διαφορετικές χώρες: Ελλάδα, Ισπανία, Βόρεια Μακεδονία και Βέλγιο. Κάθε εταίρος με διαφορετικό γνωστικό υπόβαθρο και πείρα στον τομέα του. Στόχος του προγράμματος είναι η βελτίωση της ετοιμότητας, της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία έναντι μελλοντικών κρίσεων και καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, όπως επίσης και η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των συστημάτων πρόληψης, προετοιμασίας και αντιμετώπισης καταστροφών.

Το αποτέλεσμα που προέκυψε από τη διερεύνηση των προαναφερόμενων ζητημάτων, όπως το ανέλυσε ο κ. Αποστολόπουλος, είναι η ανάπτυξη ενός καινοτόμου εξ αποστάσεως εκπαιδευτικού προγράμματος που προορίζεται για την επιμόρφωση του προσωπικού Πολιτικής Προστασίας, του προσωπικού ασφαλείας και φύλαξης του ιδιωτικού τομέα, όπως και των εθελοντών.

Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την ανάπτυξη των μαθημάτων κατάρτισης έχει ως εξής:

Το πρώτο βήμα ήταν ο προσδιορισμός των κατάλληλων ενδιαφερόμενων μερών για τη διενέργεια έρευνας αναγκών, και στη συνέχεια -είπε το στέλεχος της “Βιώσιμης Πόλης”- έπρεπε “να υλοποιήσουμε μια έρευνα αναγκών για να εντοπίσουμε τα κενά στις δεξιότητες, στις μεθοδολογίες και στις τεχνολογίες των συμμετεχόντων στην ομάδα των ενδιαφερόμενων μερών.

Σαν τελευταίο βήμα αναπτύξαμε μαθήματα κατάρτισης σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας αναγκών που είχε πραγματοποιηθεί, προκειμένου να δημιουργήσουμε ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα κατάρτισης”.

Η έρευνα αναγκών περιελάμβανε βιβλιογραφική έρευνα, ερωτηματολόγια και συνεντεύξεις με άτομα που απασχολούνται στον τομέα της Πολιτικής Προστασίας. Ειδικότερα, η έρευνα που έγινε αφορούσε στον προσδιορισμό των αναγκών των εργαζόμενων στον τομέα της Πολιτικής Προστασίας και του προσωπικού ασφαλείας και φύλαξης του ιδιωτικού τομέα, ώστε να εντοπιστούν τα κενά γνώσεων και οι ανάγκες που υπάρχουν για την πιο στοχευμένη ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού.

Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Ο σχεδιασμός του εκπαιδευτικού υλικού μετά σχεδόν δύο χρόνια έχει πλέον ολοκληρωθεί και καλύπτει ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων (και μη) της Πολιτικής Προστασίας και της φύλαξης ιδιωτικών χώρων, παρέχοντας γνώσεις, λύσεις και καλές πρακτικές για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

Ανάμεσα από τις 13 θεματικές ενότητες υπάρχει σαν υποχρεωτική η πρώτη, που αφορά την “Εισαγωγή στον κίνδυνο”. Έπειτα παρακολουθεί κανείς όποια θεματική ενότητα τον ενδιαφέρει, για να λάβει το αντίστοιχο πιστοποιητικό ή και ένα συνολικό αν κάποιος παρακολουθήσει όλες τις ενότητες, οι οποίες είναι: Εισαγωγή στον κίνδυνο, Διαδικασία διαχείρισης κινδύνου, Αντίληψη κινδύνου, Επικοινωνία κινδύνου, Βιομηχανικά ατυχήματα, Καιρικά φαινόμενα, Πλημμύρες, Πυρκαγιές, Σεισμοί και Ηφαίστεια, Επιδημίες, Ασφάλεια, Υγεία και ασφάλεια των πρώτων ανταποκριτών, Πρώτες Βοήθειες.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Κατά τη φάση σχεδιασμού του εκπαιδευτικού υλικού οργανώθηκαν εκπαιδευτικές εκδηλώσεις και ημερίδες, όπου προσκλήθηκαν στελέχη από δήμους μέλη της “Βιώσιμης Πόλης” σε Αττική, Μακεδονία και Θράκη που υπηρετούν σε διάφορες θέσεις: δήμαρχοι, γενικοί γραμματείς, αντιδήμαρχοι Παιδείας και Πολιτικής Προστασίας, εκπρόσωποι της Δημοτικής Αστυνομίας.

Συγκεκριμένα, στις εκπαιδευτικές αυτές εκδηλώσεις οργανώθηκαν ασκήσεις, όπου το προσωπικό με ρόλους και αρμοδιότητες σε ένα συγκεκριμένο σχέδιο χωρίζετο σε ομάδες για να επικυρώσει το περιεχόμενο του σχεδίου, συζητώντας τους ρόλους του κατά τη διάρκεια μιας κατάστασης έκτακτης ανάγκης και τις αντιδράσεις σε μια συγκεκριμένη κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Σε γενικές γραμμές, σημείωσε ο Ηλίας Αποστολόπουλος, αυτός είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να εμπλακεί μία οποιαδήποτε ομάδα σε ένα συγκεκριμένο σχέδιο. Σύμφωνα μάλιστα με τους συμμετέχοντες στην εκπαίδευση, όλοι τους είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν και να ανταλλάξουν εμπειρίες, να μοιραστούν τα διδάγματα και τις βέλτιστες πρακτικές με συναδέλφους τους.

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ

Με τη δημιουργία ενός προσωπικού λογαριασμού στην πλατφόρμα, εξήγησε καταλήγοντας ο Ηλίας Αποστολόπουλος, κάθε ενδιαφερόμενος έχει άμεση πρόσβαση στο θεματικό υλικό των 13 ενοτήτων -το οποίο είναι μεταφρασμένο σε 5 διαφορετικές γλώσσες: αγγλικά, ελληνικά, γαλλικά, ισπανικά και σλαβομακεδονικά.

Όλες οι ενότητες εκτός από το γραπτό υλικό, τις εικόνες και τα διαγράμματα, περιλαμβάνουν και αφήγηση από μαγνητοφωνημένο κείμενο, που δημιουργήθηκε από τα στελέχη των συμμετεχόντων εταίρων. Η παρακολούθηση των μαθημάτων γίνεται ασύγχρονα και από οποιαδήποτε συσκευή εξυπηρετεί, δηλαδή σταθερό ή φορητό υπολογιστή, τάμπλετ, smartphone, σε τοποθεσία και χρόνο που επιλέγει ο καθένας. Μοναδικό προαπαιτούμενο είναι η παρακολούθηση της πρώτης εισαγωγικής ενότητας στον κίνδυνο.

Από το Δίκτυο Πόλεων “Βιώσιμη Πόλη” θα υπάρξει σύντομα επικοινωνία με τα τμήματα Πολιτικής Προστασίας όλων των δήμων μελών του δικτύου ώστε να τους γίνει παρουσίαση της πλατφόρμας, ενώ όλα τα στελέχη της “Βιώσιμης Πόλης” που συμμετέχουν στο έργο θα είναι διαθέσιμα για να λύσουν απορίες και να καθοδηγήσουν σχετικά με τη λειτουργία της.