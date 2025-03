Παραστάσεις με τον Ζήση Ρούμπο και τον Μάνο Χατζημαλωνά

Την Παρασκευή 4 Απριλίου στις 9 μ.μ. θα ανέβει το "Stand Up Therapy" με τον Μάνο Χατζημαλωνά στο Εργατικό Κέντρο και στις 9.30 μ.μ. το "Super Δύναμη On Tour" με τον Ζήση Ρούμπο στο Πνευματικό Κέντρο.

«ΣΚΟΤΑΔΙ & ΦΩΣ» - ΕΝΑ ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΕ ΤΟΝ ΜΑΝΟ ΧΑΤΖΗΜΑΛΩΝΑ

Ο διακεκριμένος ψυχολόγος και συνθετικός ψυχοθεραπευτής Μάνος Χατζημαλωνάς σας προσκαλεί σε ένα ψυχαγωγικό ταξίδι γεμάτο ανακαλύψεις, αποκαλύψεις και ανατροφοδότηση που γεφυρώνει με μοναδικό τρόπο τα πεδία της ψυχοθεραπείας και του stand-up. Σε αυτή τη μοναδική βραδιά, ο Μάνος, ένας από τους επιδραστικότερους ψυχολόγους της γενιάς του, με εμπειρία άνω των 14 ετών άσκησης σε 3 χώρες και 7 χιλιάδων ωρών θεραπείας, θα σταθεί μόνος στη σκηνή για δύο ώρες μιλώντας για τα δικά του σκοτάδια και όσα έχει συναντήσει μέσα από τη δουλειά του, δημιουργώντας έναν χώρο αλήθειας, κατανόησης και συναισθηματικής διασύνδεσης. Με τον χαρακτηριστικό τρόπο της ζωντανής αλληλεπίδρασης που φιλοξενεί από τα χρόνια της πανδημίας με εβδομαδιαία live σε TikTok και Instagram, θα προσκαλέσει το κοινό να μοιραστεί τις δικές του εμπειρίες, φωτίζοντας τη σημασία της αυθεντικότητας και της αποδοχής. Το Stand Up Therapy συνδυάζει τη θεραπευτική δύναμη της ειλικρινούς επικοινωνίας με την απελευθερωτική ενέργεια του χιούμορ. Με ευαισθησία και αυτοσαρκασμό, ο Μάνος καταρρίπτει τα ταμπού γύρω από το σκοτάδι που όλοι κρύβουμε, προσφέροντας μια πρωτόγνωρη εμπειρία που διεγείρει τη σκέψη, απελευθερώνει το συναίσθημα και ενισχύει την αυτογνωσία.

SUPER ΔΥΝΑΜΗ ON TOUR

Ο κωμικός Ζήσης Ρούμπος, μετά την σουρεαλιστικά ξεκαρδιστική, πρώτη παράσταση του με τίτλο «Πόζα Μηδέν», υποκύπτει στην αγάπη του στον υπερηρωικό κινηματογράφο και επιστρέφει συστήνοντας την «Σούπερ Δύναμη». Σε αυτή μας μιλάει για την εποχή των υπερ-ηρώων που διανύουμε. Όχι τους σούπερ ήρωες των ταινιών αλλά όλους εμάς. Γιατί πραγματικά, χρειάζονται σούπερ δυνάμεις για να μπορέσεις να ανταπεξέλθεις στο σήμερα. Κατά τη διάρκεια της παράστασης, το μυαλό του Ζήση Ρούμπου γίνεται roller coaster, από το οποίο περνάνε γάμος, παιδιά, σκυλιά, γατιά, γηρατειά, ταινίες, έντομα, ζώα, σεξ, influencers, δράση, εκρήξεις και αγαπημένοι αντιπαθητικοί χαρακτήρες. Προπώληση για τις δύο παραστάσεις γίνεται στο more.com.