Καλαμάτα: Εργαστήριο Συγγραφής Αιτήσεων από το Ίδρυμα Μποδοσάκη

Το εργαστήριο πραγματοποιείται στο πλαίσιο του νέου προγράμματος “Protecting democracy, human rights and the rule of law through an open civic space” (PLATO), το οποίο ανακοινώθηκε πρόσφατα και στοχεύει στην ενίσχυση της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων και αξιών της Ε.Ε. και της ευαισθητοποίησης για αυτά μέσω της στήριξης Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών (ΟΚοιΠ) στην Ελλάδα και την Κύπρο που δραστηριοποιούνται σε αυτούς τους τομείς, καθώς και μέσω της ενίσχυσης των γνώσεων, των ικανοτήτων και της βιωσιμότητάς τους με συνολικό ποσό επιχορήγησης €3,1 εκ.. Το PLATO συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω του προγράμματος Citizens, Equality, Rights and Values* (CERV-2024-CITIZENS-VALUES), το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το Κέντρο Στήριξης ΜΚΟ. Συντονιστής του PLATO είναι το Ίδρυμα Μποδοσάκη (Ελλάδα), σε σύμπραξη με το Κέντρο Στήριξης ΜΚΟ (Κύπρος). Το ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ικανοτήτων που παρέχεται στο πλαίσιο του PLATO θα ξεκινήσει με τη διοργάνωση εργαστηρίων συγγραφής αιτήσεων. Η συμμετοχή είναι δωρεάν με απαραίτητη την εγγραφή στον σύνδεσμο: (socialdynamo.gr/event/ergastirio-syngrafis-aitiseon-gia-to-programma-plato-kalamata).