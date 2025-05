Στο Μαγγανιακό η πρώτη εκδήλωση του “Flavours across Messinia Trail”

Η πρώτη δημόσια εκδήλωση στο πλαίσιο του έργου “Flavours across Messinia Trail” πραγματοποιήθηκε με μεγάλη συμμετοχή το Σάββατο 10 Μαΐου, στον πολυχώρο του Μαγγανιακού.

Η εκδήλωση αποτέλεσε σημείο συνάντησης για κατοίκους, φορείς και ανθρώπους της περιοχής που οραματίζονται την ανάπτυξη της Μεσσηνίας μέσα από τη συμμετοχή, τη συνεργασία και τη βιωσιμότητα. Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν δύο έργα που αλληλοσυμπληρώνονται: Το μεγάλο έργο καθαρισμού και σηματοδότησης του δικτύου μονοπατιών Peloponnese Trails (με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης), το οποίο περιλαμβάνει τη χάραξη του Messinia Trail – μιας διαδρομής 140 χλμ. που συνδέει 20 κοινότητες της περιοχής, καθώς και ο πιλότος Flavours across Messinia Trail, που σχεδιάστηκε για να συνδέσει το μονοπάτι με εμπειρίες τοπικής γαστρονομίας, φιλοξενίας, πολιτισμού και συλλογικής δράσης, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου SMARTIES for SMEs (COSME). Ακολούθησαν παρεμβάσεις από τους φορείς που συμμετέχουν ή στηρίζουν το πρόγραμμα (οργανισμός Supporting Local Farming, Σύλλογος Εστίασης Μεσσηνίας, ινστιτούτο Villages in Action, Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καλαμάτας, Ένωση φορέων Κ.Αλ.Ο Πελοποννήσου «Πέλοπας»). Στη συνέχεια εκπρόσωποι κοινοτήτων, πολιτιστικών συλλόγων, παραγωγοί, επαγγελματίες της εστίασης και κάτοικοι των χωριών της Μεσσηνίας μοιράστηκαν σκέψεις, ανησυχίες αλλά και προτάσεις. Σύμφωνα με τους διοργανωτές, κύρια σημεία και συμπεράσματα της εκδήλωσης είναι τα εξής:

-Ενδιαφέρον για τον περιπατητικό τουρισμό ως μοχλό ανάπτυξης: Καταγράφηκε ισχυρό ενδιαφέρον από κατοίκους και επαγγελματίες για την αξιοποίηση του περιπατητικού τουρισμού όχι μόνο ως μορφή αναψυχής, αλλά ως στρατηγικό εργαλείο για την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και τη διασύνδεση κοινοτήτων.

-Κοινωνική και συλλογική διάσταση του περιπατητικού τουρισμού: Εκτός από οικονομική ευκαιρία, ο περιπατητικός τουρισμός αναδείχθηκε και ως μέσο συλλογικής επανανοηματοδότησης του τόπου, φέρνοντας κοντά ανθρώπους, ιστορίες και πρακτικές που ενισχύουν την ταυτότητα και τη συνοχή των κοινοτήτων.

-Ανάγκη για σύνδεση και άλλων κοινοτήτων: Εκφράστηκε έντονα η επιθυμία να αναδειχθούν και χωριά που δεν διασχίζονται άμεσα από το Messinia Trail, αλλά έχουν ενεργές κοινότητες και σχετική δυναμική.

-Δικτύωση μονοπατιών: Αναδείχθηκε η ανάγκη να συνδεθούν μονοπάτια που ήδη καθαρίζουν οι κοινότητες με το κεντρικό Messinia Trail, ώστε να δημιουργηθεί ένα πιο ολοκληρωμένο δίκτυο.

-Προτάσεις για σύνδεση παραγωγών και εμπειριών: Οι συμμετέχοντες πρότειναν τρόπους σύνδεσης τοπικών παραγωγών, εστίασης και εμπειριών φιλοξενίας από την ευρύτερη περιοχή, με στόχο ένα ενιαίο σύστημα ποιοτικών εμπειριών.

-Θετική αποδοχή και διάθεση στήριξης: Το έργο έτυχε θερμής αποδοχής και προτάθηκε η ενεργή στήριξή του από συλλογικότητες, επαγγελματίες και μεμονωμένους κατοίκους.

Οι τρεις άξονες του έργου (ψηφιακή-πράσινη μετάβαση, αναγεννητικός τουρισμός, αγροδιατροφή) κρίθηκαν ουσιαστικοί και σχετικοί με τις ανάγκες της περιοχής. Το ζητούμενο τον διοργανωτών και συνεργαζόμενων φορέων είναι να δημιουργηθεί μέσω αυτού του πιλότου, μια βασική υποδομή συνεργασίας και ορατότητας, πάνω στην οποία θα μπορούν στο μέλλον να συνδεθούν περισσότερες κοινότητες, είτε τις διασχίζει το μονοπάτι είτε όχι. Το επόμενο βήμα είναι η συμπερίληψη των προτάσεων στο έργο ώστε να δημιουργηθεί ένα λειτουργικό πλαίσιο για την αξιοποίηση των μονοπατιών ως μοχλού τοπικής ανάπτυξης.