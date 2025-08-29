Βραβείο “Καλύτερου Πολίτη για φιλανθρωπικούς σκοπούς” στον Καλαματιανό Παρασκευά Σωτηρόπουλο

Εκεί ποτέ δεν ξέχασε την Καλαμάτα και την Ελλάδα. Σχεδόν κάθε χρόνο έρχεται στην πατρίδα και διατηρεί τις επαφές του με τους συμμαθητές του και τους φίλους του. Από την ίδρυση της Μεσσηνιακής Αμφικτυονίας συμμετέχει ενεργά στην σύνδεση των αποδήμων με την πατρίδα και για πολλά χρόνια εκλέγεται στο Διοικητικό της Συμβούλιο ως Β΄ Αντιπρόεδρος. Ο ίδιος, συνέβαλε καθοριστικά στην αδελφοποίηση της πόλης της Καλαμάτας με την πόλη West Torrens της Αδελαϊδας. Από την πόλη αυτή αρκετοί στρατιώτες στις αρχές του 1941 είχαν έρθει στην Ελλάδα για να πολεμήσουν.

Οι μνήμες πολλών εξ αυτών που επέζησαν συνδέθηκαν με τη Μάχη στο Λιμάνι της Καλαμάτας με τους Γερμανούς και τη διαφυγή τους από την Καλαμάτα και τη Μάνη. Ακόμα εκπροσώπησε την Αυστραλία πηγαίνοντας φέτος στη Λήμνο, όπου παρέδωσε αναμνηστική πλακέτα για τους θυσιασθέντες Αυστραλούς και Νεοζηλανδούς στη Λήμνο και στην Καλλίπολη που βρίσκεται απέναντι της Λήμνου, στη Μικρά Ασία. Παράλληλα, ο Παρασκευάς Σωτηρόπουλος συνεχίζει να επιτελεί σπουδαίο έργο στην Αυστραλία. Γαλουχημένος από αγάπη και αλτρουισμό που έλαβε από την οικογένεια του και την Ελληνική παιδεία του, επιτελεί εξαιρετικό φιλανθρωπικό έργο στην περιοχή που ζει. Για την περσινή χρονιά, βραβεύτηκε με το βραβείο Civil Award από το Δήμαρχο του City of West Torrens Council κ. Michael Coxon ως ο Καλύτερος Πολίτης για Φιλανθρωπικούς Σκοπούς.