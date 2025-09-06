9 χρόνια μετά ούτε ένα αντιπλημμυρικό - Δεν βάλαμε μυαλό από τις πλημμύρες του 2016 (φωτο)

Εννέα χρόνια αύριο Κυριακή, από τις καταστροφικές και φονικές πλημμύρες της 7ης Σεπτεμβρίου 2016 και δεν έχει γίνει ούτε ένα αντιπλημμυρικό έργο στην Καλαμάτα και στην ευρύτερη περιοχή.

Εγκατάλειψη και αδιαφορία είναι η σημερινή εικόνα στις περιοχές της πόλης, που είχαν πληγεί από τις πλημμύρες. Οι κάτοικοι των περιοχών αυτών, πλέον, δεν ελπίζουν και δεν περιμένουν τίποτα. Εύχονται και κάνουν την προσευχή τους να μην ξαναγίνουν πλημμύρες, γιατί οι καταστροφές θα είναι ίδιες και χειρότερες.

Εργα που είχαν προγραμματιστεί, είτε μικρά,σε επίπεδο γειτονιάς είτε μεγαλεπήβολα σε κεντρικό επίπεδο, δεν υλοποιήθηκαν.

Ξεκινώντας την ετήσια καθιερωμένη αυτοψία μας από την οδό Βαγγέλη Δράκου, τη λαγκάδα της Λεΐκων, καταγράψαμε το μήνυμα - αίτημα των κατοίκων της περιοχής, που παραμένει από το 2023 “Ανοίξτε τον δρόμο - πάρτε τις κολόνες” και “Αντιπλημμυρικά”. Εκεί ο δρόμος εξακολουθεί να είναι στενός και τα φρεάτια της αποχέτευσης είναι φανερό πως δεν επαρκούν. Μεγάλη απειλή για να πλημμυρίσει ξανά ο τόπος. Είχε προγραμματιστεί παρέμβαση βελτίωσης από τον Δήμο, είχε δημοπρατηθεί, αλλά δεν έγινε τίποτα.

Λίγο πιο πάνω το ρέμα των Αγίων Αναργύρων βρίσκεται σε άσχημη κατάσταση. Ακαθάριστο, εμφανίζει εικόνα ζούγκλας από σωρούς παρατημένων κλαριών. Σε περίπτωση ισχυρής νεροποντής το ρέμα είναι έτοιμο να προκαλέσει καταστροφές.

Στη Λεΐκων, το ρέμα Ελαφογκρέμι που περνάει από κει και συνεχίζει στην Αγία Σωτήρα, στο Φραγκοπήγαδο, δεν έχει καθαριστεί. Αλλη μια εικόνα ζούγκλας και στην άκρη, δίπλα στη γέφυρα, ο δρόμος έχει σπάσει και υπάρχει κίνδυνος για ατύχημα.

Πάνω από την Αγία Σωτήρα, όπου το ρέμα είναι ακόμα ανοιχτό, ο τσιμεντένιος δρόμος στην όχθη παραμένει κουφωμένος στην άκρη, από τις πλημμύρες του 2016. Και φέτος το σημείο αυτό έχει σκεπαστεί από τα χορτάρια. Μετά τις πλημμύρες τοποθετήθηκαν πλαστικά κολονάκια και από τότε έχει εγκαταλειφθεί στην τύχη του, δεν έχει γίνει η παραμικρή παρέμβαση.

Παρακάτω στην Αγία Σωτήρα, όπου το ρέμα έχει σκεπαστεί, οι σχάρες των φρεατίων είναι καθαρές, ανοιχτές, αλλά φαίνονται ανεπαρκείς για να απορροφήσουν τους όγκους του νερού, σε περίπτωση σοβαρού καιρικού φαινομένου. Κάτω από την εκκλησία, άλλη μια εικόνα ζούγκλας σε ένα μικρό ρέμα που πέφτει στο Ελαφογκρέμι, το οποίο κινείται προς τις πολύπαθες οδούς Γλαύκου και Μπακογιάννη.

Στην οδό Γλαύκου που σημειώθηκαν μεγάλες καταστροφές τις πρώτες πρωινές ώρες της 7ης Σεπτεμβρίου 2016, με τη φοβερή εικόνα των αυτοκινήτων που παρασύρθηκαν από τα νερά και το ένα σκαρφάλωσε πάνω στο άλλο, δεν έχει γίνει κάποια παρέμβαση προστασίας. Κάτοικοι από τις εργασίες επισκευής και αποκατάστασης των ζημιών, έχουν βάλει λαμαρίνες σε πόρτες, για να προστατεύσουν τα σπίτια τους, στο ενδεχόμενο μιας νέας πλημμύρας.

Να υπενθυμίσουμε ότι στον αγωγό ομβρίων της Γλαύκου, στην ανηφόρα προς την Αθηνών, εκτιμάται πως υπάρχει κακοτεχνία, έχουν βάλει μικρούς σωλήνες και το νερό γυρίζει πίσω.

Η προστασία των πολύπαθων οδών Γλαύκου και Μπακογιάννη σχετίζεται με την προστασία στο ρέμα Ελαφογκρέμι, όπως και σε άλλα ρέματα από την περιοχή του ΚΤΕΛ, από το ρέμα Καραμπογιάς έως και την Αγία Τριάδα, όπου προβλέπονταν να γίνει πράξη με την κατασκευή υπόγειου αγωγού που θα μάζευε όλα τα νερά και θα τα οδηγούσε στο Νέδοντα με το μεγάλο αντιπλημμυρικό έργο του “Μορέα”. Εργο που προκάλεσε αντιδράσεις και η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων δεν πέρασε στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας και στο Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου. Από τότε η τύχη του αγνοείται.

Στον επόμενο δρόμο από τα δυτικά, στην οδό Αλικαρνασού, βρίσκεται το υπόγειο σπίτι, όπου έχασε τη ζωή της μια ηλικιωμένη γυναίκα στις πλημμύρες του 2016. Εκεί έχει τοποθετηθεί μαρμάρινη πλάκα που γράφει: “Εδώ έχασε τη ζωή της από τη φονική πλημμύρα το 2016 η Σταυρούλα Κορομηλά”.

Να υπενθυμίσουμε ότι: Το σημαντικό αντιπλημμυρικό έργο που υλοποιεί ο “Μορέας” στον περιφερειακό αυτοκινητόδρομο, στα Γιαννιτσάνικα, έχει σταματήσει, καθώς εκκρεμούν οι απαλλοτριώσεις στο ρέμα Κερεζένια από το 2023. Το έργο που θα συγκεντρώνει τα όμβρια από τα ρέματα Πολιτέικο Ι και ΙΙ και θα τα οδηγεί στο ρέμα Κερεζένια, που εκβάλλει στην Ανατολική Παραλία, στη Ναυαρίνου (πριν το “Εσπέρια”) και το οποίο έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί το 2024, δεν είναι σίγουρο αν θα τελειώσει το 2026! Με την ίδια εργολαβία ο “Μορέας”, στη συνέχεια, θα πρέπει να υλοποιήσει σημαντικό αντιπλημμυρικό έργο στο Πήδημα, όπου το 2016 προκλήθηκαν μεγάλες ζημιές και λόγω του αυτοκινητόδρομου.

Τέλος, να τονίσουμε ότι έχουν εγκαταλειφθεί και τα δύο αντιπλημμυρικά έργα στον εθνικό δρόμο, από τη Θουρία έως τον Αντικάλαμο, που δρομολογήθηκαν μετά τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου του 2016. Είχαν ξεκινήσει με στόχο να ολοκληρωθούν το 2018 και το 2019, αντίστοιχα, αλλά σταμάτησαν, έκλεισαν οι εργολαβίες και τα έργα, όπως έχουν γίνει, χρόνια μετά, δεν προσφέρουν την παραμικρή αντιπλημμυρική προστασία. Αποτέλεσμα είναι να παραμένει το σοβαρό πρόβλημα κίνησης και πρόσβασης ακόμα και των ασθενοφόρων, που προκαλείται με τα όμβρια και τα φερτά υλικά στον δρόμο, στην είσοδο των Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου Καλαμάτας, σε καιρικά φαινόμενα ακόμα και μέτριας έντασης, όπως τονίστηκε την Πέμπτη, στο Τοπικό Επιχειρησιακό Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π) του Δήμου Καλαμάτας.

Το υπόγειο που έχασε τη ζωή της η Σταυρούλα Κορομηλά στις πλημμύρες

«Ζούγκλα» το Ελαφογκρέμι στον δρόμο προς τα Λέικα

Αίτημα του κόσμου στη Βαγγέλη Δράκου: “Ανοίξτε τον δρόμο - πάρτε τις κολόνες” και “Αντιπλημμυρικά”