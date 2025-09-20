Ινστιτούτο Πολιτισμού Μεσσηνίας: Μνημειακή ελιά στη Μονεμβασία στο Δίκτυο Αιωνόβιων Δέντρων Ελληνικής Επανάστασης

Μετά το πέρας της θείας λειτουργίας στον εορτάζοντα ναό της Αγίας Σοφίας, έλαβε χώρα η τελετή που διοργάνωσε ο Δήμος Μονεμβασίας, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Πολιτισμού Μεσσηνίας.

Σύντομο χαιρετισμό απεύθυνε ο αντιδήμαρχος Μονεμβασίας Σταύρος Χριστάκος, ο υποψήφιος διδάκτωρ Πολιτισμικών Σπουδών Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και ιδρυτής του Ινστιτούτου Πολιτισμού Μεσσηνίας Δημοσθένης Κορδός, ο καθηγητής Κλασικής Φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο του Μιλάνου και πρόεδρος της Ιταλικής Φιλελληνικής Εταιρείας Massimo Cazzulo, και ο πρώην δήμαρχος Μονεμβασίας Νεκτάριος Μαστορόπουλος.

Για την ιστορικότητα της υπεραιωνόβιας μνημειακής ελιάς της Αγίας Σοφίας μίλησε ο ερευνητής Παναγιώτης Λαλούσης, που είχε προτείνει την ένταξή της στο εν λόγω δίκτυο, τονίζοντας ότι η περίοπτη θέση της ελιάς, στην κορυφή του ιστορικού βράχου, της έδινε το πλεονέκτημα να «αγναντεύει» τα πλοία που συμμετείχαν στον ναυτικό αγώνα των Ελλήνων κατά του Οθωμανικού στόλου, αλλά και όσα ταξίδευαν στις θαλάσσιες πλόες του Κάβο Μαλιά και του Μυρτώου Πελάγους.

Σε σχέση με την ηλικία του υπεραιωνόβιας ελιάς, ανέφερε ότι η εκτιμώμενη ηλικία του μνημειακού δέντρου ταυτίζεται με την ίδρυση του ναού της Αγ. Σοφίας κατά το έτος 1150.

Στη συνεχεία έγιναν τα αποκαλυπτήρια της επετειακής ετικέτας σήμανσης από τον αντιδήμαρχο Μονεμβασίας Σταύρο Χριστάκο, τον ερευνητή Παναγιώτη Λαλούση, τον εκπρόσωπο του Ινστιτούτου Πολιτισμού Μεσσηνίας Δημοσθένη Κορδό, τον διοικητή του ΚΕΕΜ Σπάρτης Ταξίαρχο Γεώργιο Ζορμπά, τον διοικητή του Λιμενικού Σταθμού Μονεμβασίας Ιωάννη Κωστάκο, τον διοικητή του Αστυνομικού Σταθμού Μονεμβασίας Νεκτάριο Γάγκα και τον πρωτοπρεσβύτερο π. Γεώργιο Κάμπρα.

Δίπλα στην μνημειακή ελιά τοποθετήθηκαν καλαίσθητες διακριτικές πινακίδες με την ιστορία του δέντρου και το λογότυπο του δικτύου.

Οπως σημειώνει στην ανακοίνωση του το Ινστιτούτο Πολιτισμού Μεσσηνίας «σύντομα θα κατατεθεί αίτηση στο Υπουργείο Πολιτισμού για την ένταξη του Δικτύου Αιωνόβιων Δέντρων Ελληνικής Επανάστασης, που απαριθμεί 71 μνημειακά δέντρα σε όλη την Πελοπόννησο, στο Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO ως «Καλή Πρακτική για τη Διαφύλαξη της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς».

Τέλος, σχεδιάζεται να εκδοθεί λεύκωμα που θα περιλαμβάνει φωτογραφικές απεικονίσεις των εν λόγω μνημειακών δέντρων και των εκδηλώσεων σήμανσής τους, καθώς και των σημαντικών ιστοριών της Ελληνικής Επανάστασης με τις οποίες σχετίζονται ενώ παράλληλα, μελετάται να δημιουργηθεί ειδικό ντοκιμαντέρ για την προβολή τους σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.