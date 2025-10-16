ΔΥΠΑ: Μια νέα φιλοσοφία για την εργασία – Ενεργές πολιτικές, μετρήσιμα αποτελέσματα

Σε μια συγκυρία όπου η αγορά εργασίας απαιτεί πολιτικές ενεργοποίησης και στοχευμένης ένταξης, η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) εφαρμόζει μια νέα προσέγγιση απέναντι στην απασχόληση, με κεντρικό άξονα την παροχή περισσότερων ευκαιριών.

Με στόχο την ουσιαστική ενεργοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και με τη φιλοσοφία ότι η στήριξη του ανέργου δεν είναι πλέον υπόθεση απλής επιδοματικής παροχής, αλλά μια διαδικασία επανένταξης με κατάρτιση, σύζευξη με την αγορά εργασίας, και σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία, η ΔΥΠΑ εξελίσσεται σε ουσιαστικό μοχλό μιας βιώσιμης αγοράς εργασίας.

Στην καρδιά αυτής της στρατηγικής βρίσκονται 61 ενεργά προγράμματα απασχόλησης και κατάρτισης, που έχουν ήδη οδηγήσει σε πάνω από 240.000 προσλήψεις μέσα σε πέντε χρόνια. Παράλληλα, περισσότεροι από 400.000 πολίτες συμμετείχαν σε δράσεις αναβάθμισης δεξιοτήτων, αποκτώντας σύγχρονα εργαλεία επαγγελματικής ενδυνάμωσης. Προτεραιότητα δίνεται σε όσους αντιμετωπίζουν τα μεγαλύτερα εμπόδια στην αγορά εργασίας: νέους, γυναίκες, άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, μακροχρόνια ανέργους και άτομα με αναπηρία.

Για το 2025, η ΔΥΠΑ υλοποίησε, μεταξύ άλλων, στοχευμένα προγράμματα:

Πρόγραμμα απασχόλησης για ανέργους ηλικίας 55+ : Ήδη έχουν δημιουργηθεί 6.000 νέες θέσεις εργασίας , ενώ ο συνολικός αριθμός των θέσεων ανέρχεται πλέον σε 32.500 . Το πρόγραμμα απευθύνεται σε φορείς του Δημοσίου και της Αυτοδιοίκησης, με επιδότηση 75% του μισθού και των ασφαλιστικών εισφορών , έως και 750€ μηνιαίως για έως 24 μήνες. Οι ωφελούμενοι έχουν τη δυνατότητα να συμπληρώσουν τον απαιτούμενο αριθμό ενσήμων για τη συνταξιοδότησή τους.

: Ήδη έχουν δημιουργηθεί , ενώ ο συνολικός αριθμός των θέσεων ανέρχεται πλέον σε . Το πρόγραμμα απευθύνεται σε φορείς του Δημοσίου και της Αυτοδιοίκησης, με επιδότηση , έως και 750€ μηνιαίως για έως 24 μήνες. Οι ωφελούμενοι έχουν τη δυνατότητα να συμπληρώσουν τον απαιτούμενο αριθμό ενσήμων για τη συνταξιοδότησή τους. Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας ανέργων 30-59 ετών : Στο νέο πρόγραμμα επιχορήγησης ύψους 17.000 ευρώ συμμετέχουν ήδη 10.000 νέοι επιχειρηματίες , μετά την αύξηση του προϋπολογισμού κατά 70%. Περισσότερο από 70% των ωφελούμενων είναι γυναίκες , ενώ υπάρχει ισορροπημένη γεωγραφική κατανομή μεταξύ Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας και της υπόλοιπης Ελλάδας.

: Στο νέο πρόγραμμα επιχορήγησης ύψους 17.000 ευρώ συμμετέχουν ήδη , μετά την αύξηση του προϋπολογισμού κατά 70%. Περισσότερο από , ενώ υπάρχει μεταξύ Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας και της υπόλοιπης Ελλάδας. Στήριξη πληγεισών περιοχών: Ειδικά προγράμματα προσλήψεων και επιχορήγησης επιχειρηματικότητας εφαρμόζονται σε περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές, όπως η Θεσσαλία, ο Έβρος, η Βόρεια Εύβοια και η Δυτική Μακεδονία, με στόχο την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και της απασχόλησης.

Νέο Επίδομα Ανεργίας: Προσαρμοσμένο στις Ανάγκες της Εποχής

Το νέο πιλοτικό πρόγραμμα για το επίδομα ανεργίας, το οποίο ξεκίνησε τον Μάρτιο 2025, σηματοδότησε τη μετάβαση σε ένα πιο δίκαιο, αποτελεσματικό και ανταποδοτικό σύστημα στήριξης των ανέργων.

Το πιλοτικό πρόγραμμα για το νέο επίδομα ανεργίας μετασχημάτισε ριζικά το τοπίο. Υλοποιείται με τη συνεργασία του ΟΟΣΑ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG REFORM) και χρηματοδοτείται με 100 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Η παροχή υπολογίζεται βάσει των ασφαλιστικών εισφορών και αποδοχών, με έμφαση στην έγκαιρη επανένταξη. Περιλαμβάνει αυξημένες καταβολές στους πρώτους έξι μήνες, μπόνους πολυετούς ασφάλισης, επιδόματα για μονογονεϊκές οικογένειες και δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα.

Η επιλογή των 15.000 ωφελούμενων γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω αλγορίθμου, χωρίς αίτηση – ένα μοντέλο που συνδυάζει τεχνολογική αξιοπιστία, θεσμική διαφάνεια και κοινωνική στόχευση. Στόχος του προγράμματος είναι να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη στο σύστημα, αλλά και να δημιουργηθεί ένα πρότυπο εξατομικευμένης παρέμβασης, με γνώμονα την επανένταξη και όχι τη διαχείριση της ανεργίας.

Η ΔΥΠΑ δεν είναι πλέον ένας μηχανισμός παθητικών επιδομάτων. Είναι ο εθνικός φορέας ενδυνάμωσης του ανθρώπινου δυναμικού, η γέφυρα μεταξύ πολιτών και οικονομίας, και ο στρατηγικός εταίρος της Ευρώπης για μια αγορά εργασίας δίκαιη, σύγχρονη και βιώσιμη. Είναι η δημόσια υπηρεσία που δεν αφήνει κανέναν πίσω, στηρίζοντας ενεργά τη μετάβαση όλων σε μια καλύτερη εργασία

Σε μια περίοδο που σχεδιάζεται η επόμενη ημέρα της εργασίας η ΔΥΠΑ επιχειρεί να δώσει ευκαιρίες σε όλους με συνεχείς δράσεις και με γνώμονα πάντα τον άνθρωπο.