Σάββατο, 23 Μαϊος 2026 11:49

Σύλλογος Εστίασης Μεσσηνίας: Αναβολή του σεμιναρίου υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων

Αναβάλλεται το προγραμματισμένο για τις 15-18 Ιουνίου πιστοποιημένο σεμινάριο υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων ΕΦΕΤ, όπως ανακοίνωσε ο Σύλλογος Εστίασης Μεσσηνίας.

Οπως αναφέρει ο ΣΕΜ, “λόγω πρόσφατων αλλαγών και νέων οδηγιών στις διοικητικές διαδικασίες του ΕΦΕΤ, κρίθηκε απαραίτητο να μεταφέρουμε το σεμινάριο σε νέες ημερομηνίες. Προτεραιότητά μας είναι η τήρηση όλων των επίσημων προϋποθέσεων, ώστε η διαδικασία να διεξαχθεί με την απαιτούμενη εγκυρότητα. Οι νέες ημερομηνίες διεξαγωγής θα ανακοινωθούν σύντομα. Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση”.

