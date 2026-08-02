Στην Καλαμάτα οι υψηλότερες τιμές για πώληση κατοικίας: Σύμφωνα με τα στοιχεία του Spitogatos Insights για την Πελοπόννησο

Η Καλαμάτα, το Ναύπλιο και η Ανατολική Μάνη καταγράφουν τις υψηλότερες μέσες ζητούμενες τιμές πώλησης εξοχικής κατοικίας στην Πελοπόννησο, σύμφωνα με τα στοιχεία του Spitogatos Insights για το δεύτερο τρίμηνο του 2026.

Παρά τη συνολικά ανοδική πορεία της αγοράς εξοχικής κατοικίας στην Ελλάδα, σε ορισμένες περιοχές της Πελοποννήσου καταγράφονται μικρές ετήσιες μειώσεις στις ζητούμενες τιμές.

Σύμφωνα με την ανάλυση του Spitogatos Insights, η υψηλότερη μέση ζητούμενη τιμή στην Πελοπόννησο καταγράφεται στην Καλαμάτα, όπου διαμορφώνεται στα 2.892 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Ακολουθεί το Ναύπλιο με 2.778 ευρώ/τ.μ. και η Ανατολική Μάνη με 2.727 ευρώ/τ.μ., επιβεβαιώνοντας ότι οι τρεις περιοχές αποτελούν τους ακριβότερους προορισμούς για αγορά εξοχικής κατοικίας στην Περιφέρεια. Στον αντίποδα, οι χαμηλότερες ζητούμενες τιμές εντοπίζονται στη Ζαχάρω Ηλείας (1.200 ευρώ/τ.μ.), στην Ακράτα και στο Ξυλόκαστρο.

Το Spitogatos επισημαίνει ότι κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026 η αγορά εξοχικής κατοικίας διατηρεί ανοδική δυναμική στην πλειονότητα των περιοχών της χώρας, αν και σε ορισμένες περιοχές της Πελοποννήσου και του Πηλίου καταγράφονται μικρές ετήσιες μειώσεις στις μέσες ζητούμενες τιμές πώλησης.

Στην υπόλοιπη ηπειρωτική Ελλάδα, οι υψηλότερες μέσες ζητούμενες τιμές καταγράφονται στα Σύβοτα, στην Καβάλα και σε δημοφιλείς περιοχές της Χαλκιδικής, όπου σημειώνονται και ετήσιες αυξήσεις άνω του 10%. Αντίθετα, πιο προσιτές επιλογές αποτελούν η Ζαγορά Πηλίου και η Αγριά, με μέσες ζητούμενες τιμές 1.171 ευρώ/τ.μ. και 1.387 ευρώ/τ.μ. αντίστοιχα.

Στην ίδια έρευνα αναφέρεται ακόμη ότι η ζήτηση για αγορά κατοικίας στην Ελλάδα παραμένει ισχυρή τόσο από Έλληνες όσο και από ξένους αγοραστές. Στη διεθνή ζήτηση ξεχωρίζουν ο Δήμος Αθηναίων, τα προάστια της Θεσσαλονίκης, τα νότια προάστια της Αθήνας και οι Κυκλάδες, ενώ οι περισσότερες αναζητήσεις προέρχονται από τις ΗΠΑ, τη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Βουλγαρία, τη Σερβία, την Ολλανδία και την Ελβετία.