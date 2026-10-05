Οι Γαργαλιάνοι τίμησαν τον Αγιο Διονύσιο Αρεοπαγίτη

Με λαμπρότητα και παρουσία πλήθους πιστών τιμήθηκε στους Γαργαλιάνους ο πολιούχος της πόλης Άγιος Διονύσιος Αρεοπαγίτης. Στον ιερό ναό Γενεσίου της Θεοτόκου το απόγευμα της Παρασκευής τελέστηκε πανηγυρικός εσπερινός, ενώ το πρωί του Σαββάτου Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Μητροπολίτη Τριφυλίας και Ολυμπίας κ. Χρυσοστόμου.

Ακολούθησε Λιτάνευση της ιερής εικόνας τους κεντρικούς δρόμους της πόλης με προπομπό τη Δημοτική Φιλαρμονική Γαργαλιάνων και τη συνοδεία, μαθητών, ιερού κλήρου, εκπροσώπων της Πολιτείας, των τοπικών αρχών και πιστών.

Στη κεντρική πλατεία τελέστηκε δέηση ενώ ο κ. Χρυσόστομος αναφέρθηκε στον Άγιο Διονύσιο σημειώνοντας πως μας διδάσκει την αληθινή, την ανόθευτη, την πραγματική πίστη. Έτσι, είπε, και η δική μας πίστη πρέπει να είναι αταλάντευτη. Στη συνέχεια η λιτανεία κατέληξε και πάλι στον ιερό ναό όπου έγινε ανάκρουση του εθνικού ύμνου από τη Φιλαρμονική.

Στις θρησκευτικές εκδηλώσεις μεταξύ άλλων παραβρέθηκαν ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Γιάννης Λαμπρόπουλος, οι βουλευτές Μίλτος Χρυσομάλλης και Περικλής Μαντάς, οι αντιπεριφερειάρχες Τάσος Αδαμόπουλος και Στάθης Αναστασόπουλος, ο αναπληρωτής Δημάρχου Τριφυλίας αντιδήμαρχος Αντώνης Βλάχος, ο πρόεδρος του ΔΣ Τριφυλίας Χαράλαμπος Αυρηλιώνης, ο επικεφαλής της περιφερειακής παράταξης «Πρώτα η Πελοπόννησος» Μανώλης Μάκαρης, η επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας του ΔΣ Τριφυλίας Χάιδω Παναγιωτοπούλου, οι αντιδήμαρχοι Βασίλης Αθανασόπουλος, Μαρία Παναγοπούλου, Πολυχρόνης Κουνάβης, ο πρόεδρος της ΔΚ Γαργαλιάνων Αριστομένης Καραχάλιος, ο διοικητής της ΠΥ Γαργαλιάνων επιπυραγός Ηλίας Τσιγαράς, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Αναπτυξιακής Μεσσηνίας ΑΕ Α.ΟΤΑ Ιωάννης Αδρακτάς, η πολιτευτής της ΝΔ Πέγκυ Νίκα καθώς και δημοτικοί και τοπικοί σύμβουλοι. Να σημειωθεί πάντως ότι ούτε φέτος δεν έγινε η εμποροπανήγυρη της πόλης.

Δηλώσεις βουλευτών για έργα

Σε έργα που αφορούν την περιοχή των Γαργαλιάνων, αλλά και τους οδικούς άξονες αναφέρθηκαν σε δηλώσεις τους ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Γιάννης Λαμπρόπουλος και οι βουλευτές Μίλτος Χρυσομάλλης και Περικλής Μαντάς.

Ο κ. Λαμπρόπουλος στάθηκε στο μεγάλο οδικό έργο που είναι το Τσακώνα – Πϋργος σημειώνοντας πως όλες οι διαβεβαιώσεις είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Ο κ. Χρυσομάλλης σημείωσε ότι πρέπει να λυθούν χρόνιες παθογένειες του αγροτικου τομέα, ενώ μίλησε για υπερβολική καθυστέρηση του δρόμου Γαργαλιάνοι – Φιλιατρά. Τέλος ο κ. Μαντάς αναφέρθηκε στη συνέχιση της χρηματοδότησης των έργων του βιολογικού καθαρισμού της πόλης, στην αναβάθμιση που γίνεται στο γήπεδο, αλλά και στην αναζήτηση αξιοποίησης του τουριστικού περιπτέρου.

Αναλυτικά ο κ. Λαμπρόπουλος τόνισε: «Εύχομαι χρόνια πολλά στην πόλη, ο Άγιος να προστατεύει την πόλη των Γαργαλιάνων. Οι Γαργαλιλάνοι είναι μια δυναμική πόλη, με κατοίκους οι οποίοι είναι δημιουργικοί, έχουν περιουσίες μεγάλες στο πρωτογενή τομέα και σε όλους τους τομείς διαπρέπουν. Να έχουν υγεία δύναμη και κάθε καλό. Εύχομαι στους Γαργαλιάνους και σε όλη την Τριφυλία, να αναπτύσσεται. Προσπαθούμε να είμαστε δίπλα σε όλα τα θέματα και σε όλα τα προβλήματα. Επαναλαμβάνω, όπως είπα και στην Κυπαρισσία, προσωπικά δίνω χρόνια τη μάχη μου και θα συνεχίσω μέχρι που να δούμε το δρόμο Τσακώνα – Πύργος να γίνεται. Οι διαβεβαιώσεις είναι όλες προς τη σωστή κατεύθυνση, όταν ο πρωθυπουργός λέει μια κουβέντα γίνεται πράξη και έχει δεσμευτεί από πέρυσι στο Πύργο, ελπίζουμε και πιστεύουμε ότι όλα θα πάνε καλά».

Ο κ. Χρυσομάλλης ανέφερε: «Πραγματικά ο Άγιος να δίνει δύναμη υγεία, σε όλους, στους Γαργαλιάνους, σε όλη την Τριφυλία και σε όλη τη Μεσσηνία. Είμαστε σε ένα τόπο ο οποίος στηρίζεται πάρα πολύ στην αγροτική παραγωγή, όπου όμως τα μηνύματα για τους αγρότες δεν είναι πάρα πολύ καλά και εδώ οφείλουμε όλοι να σκύψουμε από πάνω, να λύσουμε προβλήματα, χρόνιες παθογένειες που όμως ακόμη δεν έχουν λυθεί και δημιουργούν προβλήματα. Ταυτόχρονα σε αυτόν τον όμορφο τόπο πρέπει να κάνουμε ακόμη πιο εύκολη την πρόσβαση. Η αλήθεια είναι ότι ειδικά ο δρόμος Φιλιατρά – Γαργαλιάνοι καθυστερεί και καθυστερεί υπερβολικά. Πρέπει επιτέλους όλες οι υποδομές να έχουν ένα χρονοδιάγραμμα που να τηρείται και να μην ταλαιπωρείται κανείς και κυρίως να μη χάνει την αξιοπιστία της η πολιτεία απέναντι στους πολίτες».

Ο κ. Μαντάς σημείωσε: «Βρισκόμαστε εδώ σε μια ηλιόλουστη μέρα μαζί με κατοίκους και πιστούς να γιορτάσουμε τον πολιούχο της πόλης των Γαργαλιάνων. Μια πόλη δυναμική, μια πόλη παραγωγική, μια πόλη στην οποία υλοποιούνται σημαντικά έργα το τελευταίο διάστημα. Είχαμε μια πολύ καλή εξέλιξη για την ένταξη του έργου του βιολογικού στο νέο ευρωπαϊκό πρόγραμμα ΕΣΠΑ προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα η υλοποίηση του. Ενα έργο που θα βελτιώσει την ποιότητα ζωής των πολιτών, το οποίο πολλοί πολίτες είχαν σε προτεραιότητα και σε ανάγκη. Όπως επίσης με κατάλληλες χρηματοδοτήσεις που εξασφαλίσαμε υλοποιήσαμε μια πολύ σημαντική αναβάθμιση στο γήπεδο ποδοσφαίρου της πόλης, η οποία περιλαμβάνει από ενεργειακό φωτισμό, νέο χλοοτάπητα, νέες κερκίδες, νέα αποδυτήρια, έτσι ώστε οι ομάδες της περιοχής, αλλά κυρίως τα νέα παιδιά να έχουν ένα γήπεδο που τους αξίζει προκειμένου να υλοποιούν τις αθλητικές τους επιθυμίες. Βασική μας προϋπόθεση και μαζί με τη Δημοτική Αρχή, να δούμε πως μπορούμε να εκμεταλλευτούμε το τουριστικό των Γαργαλιάνων, ένα κόσμημα για τη περιοχή και πως μέσα από τις διαδικασίες που υπάρχουν να μπορέσουμε να βρούμε και να διασφαλίσουμε μια αξιοποίηση τους προς όφελος της τοπικής κοινωνίας».

Κ.Μπ.