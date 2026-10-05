Μεσσηνία: Πυρκαγιά στη Μηλίτσα - Ηχησε το 112

Ειδικότερα η πυρκαγιά καίει δασική έκταση και για την κατάσβεσή της επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις αποτελούμενες από 39 πυροσβέστες, 2 ομάδας πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα της Πυροσβεστικής με τη συνδρομή οχημάτων της τοπικής αυτοδιοίκησης. Παράλληλα από αέρος επιχειρούν 2 πυροσβεστικά αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Να σημειωθεί ότι πριν λίγη ώρα πολλοί κάτοικοι της Μεσσηνίας έλαβαν μήνημα από το 112, που καλούσε όσους βρίσκονται κοντά στην περιοχή της πυρκαγιάς να είναι σε ετοιμότητα και τους καλούσε να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.