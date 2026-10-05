Μεσσηνία: Κάηκαν πάνω από 130 στρέμματα σε Αυλώνα και Μηλίτσα

Δύο φωτιές ξέσπασαν σήμερα σε περιοχές της Μεσσηνίας, καίγοντας πάνω από 130 στρέμματα δασικής, αλλά και γεωργικής έκτασης.

Λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι σήμανε συναγερμός στην Πυροσβεστική μιας και υπήρξε ενημέρωση για φωτιά στη Μηλίτσα του Δήμου Μεσσήνης, κοντά στα πρώτα σπίτια του χωριού.

Αμεσα στο σημείο έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις από πολλές περιοχές της Πελοποννήσου, αποτελούμενες από 39 πυροσβέστες, 2 ομάδας πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα με τη συνδρομή οχημάτων της τοπικής αυτοδιοίκησης, ενώ από αέρος ρίψεις έκαναν δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Μάλιστα λόγω του ότι η πυρκαγιά ξέσπασε κοντά σε κατοικημένη περιοχή, πολλοί κάτοικοι της Μεσσηνίας έλαβαν μήνυμα από το 112, που καλούσε όσους βρίσκονται κοντά στην περιοχή της πυρκαγιάς να είναι σε ετοιμότητα και τους καλούσε να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Νωρίς το απόγευμα η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο, έχοντας κάψει περί τα 30 στρέμματα αγροτοδασικής έκτασης.

Η δεύτερη φωτιά ξέσπασε λίγο πριν τις 4 το μεσημέρι ανατολικά της Αυλώνας Τριφυλίας, προς το χωριό Πλατάνια, δίπλα από ένα φωτοβολταϊκό πάρκο.

Στην περιοχή έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και κατάφεραν να την θέσουν υπό έλεγχο λίγες ώρες αργότερα.

Συγκεκριμένα επιχείρησαν 42 πυροσβέστες με 13 οχήματα, δύο ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, ενώ έγιναν και ρίψεις από αέρος από τέσσερα πυροσβεστικά αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Η φωτιά έκαψε περίπου 100 στρέμματα δασικής έκτασης, με πυροσβεστικές δυνάμεις να παραμένουν μέχρι αργά το βράδυ στο σημείο για τον κίνδυνο αναζωπυρώσεων.

Κ.Ηλ.