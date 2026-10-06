Ξεκίνησε το δικαστικό έτος - Φλωρίδης και Δήμας στην Καλαμάτα για την ενεργειακή αναβάθμιση του Δικαστικού Μεγάρου

Παρουσία δικηγόρων, εισαγγελικών λειτουργών και δικαστικών υπαλλήλων πραγματοποιήθηκε χθες το μεσημέρι ο καθιερωμένος αγιασμός του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας για την έναρξη του δικαστικού έτους, στο ισόγειο του Δικαστικού Μεγάρου Καλαμάτας. Παράλληλα έγινε γνωστό ότι μεθαύριο Πέμπτη θα υπογραφεί η σύμβαση για την ενεργειακή αναβάθμιση του Δικαστικού Μεγάρου, παρουσία του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη και του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρίστου Δήμα.

Ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Κώστας Μαργέλης παρατήρησε πως “οι πραγματικές αιτίες της καθυστέρησης έκδοσης δικαστικών αποφάσεων στη χώρα μας είναι δύο, η πολυνομία και η έλλειψη επαρκών υποδομών και προσωπικού. Καμία επιτάχυνση στη δικαιοσύνη δεν μπορεί να γίνει, εάν δεν βελτιωθεί η υλικοτεχνική υποδομή και κυρίως δεν καλυφθούν τα τεράστια κενά των οργανικών θέσεων των δικαστικών λειτουργών αλλά και των δικαστικών υπαλλήλων”.

Ακόμη ο κ. Μαργέλης στην ομιλία του επισήμανε πως το Εφετείο Μεσσηνίας για να λειτουργήσει ομαλώς χρειάζεται οπωσδήποτε έναν ακόμα Εφέτη, ενώ η Εισαγγελία Εφετών Μεσσηνίας χρειάζεται οπωσδήποτε έναν Αντεισαγγελέα Εφετών, κάνοντας γνωστό ότι “Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Μεσσηνίας, βρίσκεται στα όρια της και η λειτουργία της βασίζεται αποκλειστικά στο φιλότιμο και στην υπερπροσπάθεια των εισαγγελικών λειτουργών καθώς και των ελαχίστων δικαστικών υπαλλήλων, όπως επίσης και στο Πρωτοδικείο Κυπαρισσίας έχουν μείνει ελάχιστοι υπάλληλοι”.

Ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας επισήμανε πάντως πως το Εφετείο Καλαμάτας έχει ενδυναμωθεί αφού πλέον στην αρμοδιότητα του υπάγονται οι υποθέσεις του Πρωτοδικείου Σπάρτης, ενώ το πρώην Ειρηνοδικείο Πύλου έχει αναβαθμιστεί σε περιφερειακό Πρωτοδικείο.

Η πρόεδρος Εφετών Καλαμάτας Βήλη Χρηστίδου στάθηκε στην ενδυνάμωση του Εφετείου Καλαμάτας και στην ιστοσελίδα που ήταν ένα στοίχημα γι’ αυτή και το οποίο κερδήθηκε.

Από τη μεριά της η Εισαγγελέας Εφετών Καλαμάτας Αννα Νικητοπούλου, επισήμανε πως αποτελεί πρόκληση η μετάβαση στη ψηφιακή εποχή, μιας και στόχος είναι να μειωθούν οι γραφειοκρατικές διαδικασίες.

Στον χαιρετισμό του ο βουλευτής Μεσσηνίας Μίλτος Χρυσομάλλης στάθηκε στο περί δικαίου αίσθημα και στο ότι ο κόσμος θεωρεί πως δεν υπάρχει το αίσθημα της δικαιοσύνης στη χώρα μας, κάτι που δείχνουν και οι δημοσκοπήσεις, επισημαίνοντας πως αυτό πρέπει να αλλάξει.

Χαιρετισμούς απεύθυναν ακόμη ο αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας Τάσος Αδαμόπουλος και ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, ο οποίος υποστήριξε πως “σε ενάμιση χρόνο από σήμερα το Δικαστικό Μέγαρο Καλαμάτας θα είναι το πλέον σύγχρονο Δικαστικό Μέγαρο της χώρας μας”.

Ακόμη ευχές για καλή δικαστική χρονιά έδωσε ο πρόεδρος των Δικαστικών Υπαλλήλων Καλαμάτας Ανδρέας Πατσιώτης, σχολιάζοντας πως “χωρίς επαρκές προσωπικό δεν θα προχωρήσει η επιτάχυνση της δικαιοσύνης, που είναι πρωταρχική ανάγκη”.

Τον αγιασμό τέλεσε ο πρωτοσύγκελλος της Μητρόπολης Μεσσηνίας Αρχιμ. Φίλιππος Χαμαργιάς, ο οποίος ευχήθηκε σε όλους τους λειτουργούς της δικαιοσύνης, υγεία, δύναμη και φώτιση στην αποστολή τους για απόδοση της δικαιοσύνης.