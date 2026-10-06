Προοπτική συνεργασίας Καλαματιανού και Πατρινού Καρναβαλιού

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν την οργάνωση και τη λειτουργία των δύο καρναβαλικών διοργανώσεων, καθώς και οι προκλήσεις που συνδέονται με την προετοιμασία και την υλοποίησή τους. Οι δύο πλευρές αντάλλαξαν εμπειρίες και απόψεις σχετικά με πρακτικές που εφαρμόζονται, πεδία που μπορούν να βελτιωθούν και ιδέες για την ανάπτυξη μελλοντικών συνεργασιών μεταξύ του Καλαματιανού και του Πατρινού Καρναβαλιού. Η μακρά καρναβαλική παράδοση της Πάτρας αποτέλεσε σημαντικό σημείο αναφοράς στη συζήτηση, ενώ εκφράστηκε κοινή διάθεση για τη συνέχιση της επικοινωνίας και την περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ των δύο διοργανώσεων. Λιγότερα