Καλαμάτα: Πορεία κατά της επίσκεψης του ΥΠΕΞ των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα (βίντεο)

Συγκέντρωση και πορεία κατά της επίσκεψης του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα, πραγματοποίησε σήμερα το βράδυ στην Καλαμάτα, η Επιτροπή Ειρήνης Μεσσηνίας.

Οι συμμετέχοντες ζήτησαν: “Την απεμπλοκή της Ελλάδας από τους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους. Να επιστρέψουν όλες οι ελληνικές στρατιωτικές δυνάμεις και τα μέσα από αποστολές εκτός συνόρων. Καμία διευκόλυνση από ελληνικό έδαφος, θάλασσα και αέρα για πολεμικές επιχειρήσεις. Να σταματήσει τώρα κάθε στρατιωτική, πολιτική και οικονομική συνεργασία της Ελλάδας με το κράτος-δολοφόνο του Ισραήλ. Λευτεριά στην Παλαιστίνη”.