Διαμαρτυρία αγροτών χθες στην Καλαμάτα - Για τιμές προϊόντων, κόστος παραγωγής και επιδοτήσεις

Παράσταση διαμαρτυρίας έξω από την Εφορία Καλαμάτας, για τις εξευτελιστικές τιμές των αγροτικών προϊόντων, το τεράστιο κόστος παραγωγής, τα σοβαρά ζητήματα με τις επιδοτήσεις και την απειλή εξαφάνισης του αγροτικού επαγγέλματος, πραγματοποίησε χθες η Ομοσπονδία Αγροτοκτηνοτροφικών Συλλόγων Μεσσηνίας, μετά από απόφαση των Αγροτικών Συλλόγων Μεσσήνης, Χανδρινού και Γαργαλιάνων.

Οι συμμετέχοντες αγρότες σημείωσαν ότι”μόνο με την ικανοποίηση των αιτημάτων μας, εμείς θα μπορέσουμε να καλλιεργήσουμε, θα μπορέσουμε να μείνουμε στα χωριά μας και στα κτήματά μας”.

Στις δηλώσεις που έγιναν:

Ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Χανδρινού Κώστας Αποστολόπουλος επισήμανε ότι “ήρθαμε να διαμαρτυρηθούμε για τις εξευτελιστικές τιμές των προϊόντων μας και για το μπάχαλο που γίνεται με τις δηλώσεις ΟΣΔΕ” και σημείωσε: “Φθάνουμε στα μέσα Οκτώβρη, μας είχαν τάξει ότι θα πληρωθούμε, αλλά βλέπουμε ότι καμία δήλωση δεν μπορεί να περάσει στο Σύστημα. Δεν ξέρουμε πόσο και πότε θα πληρωθούμε. Ζητάμε να επιστραφούν τα κλεμμένα στους αγρότες. Να ανοίξει το Σύστημα, να δεχθεί όλες τις δηλώσεις και να μην παρακρατηθεί κανένα ποσό από τους αγρότες. Τα μεγάλα λαμόγια που καταχράστηκαν τις επιδοτήσεις, θα μείνουν στο απυρόβλητο και θα την πληρώσουν οι μικροί παραγωγοί.

Πέρυσι υπήρχε μια καταστροφική χρονιά στην ελαιοπαραγωγή από τον δάκο και το γλοιοσπόριο που δεν αποζημιώθηκε. Οι τιμές ήταν εξευτελιστικές και φέτος εδώ και 5 μήνες είναι κολλημένη στα 3,20 με 3,50 ευρώ και δουλεύουμε κάτω από το κόστος παραγωγής. Ζητάμε από την κυβέρνηση να πάρει άμεσα μέτρα στήριξης των ελαιοπαραγωγών και όλων των παραγωγών, γιατί υπάρχει πρόβλημα με όλα τα προϊόντα. Θέλουμε κατώτερες εγγυημένες τιμές, να αλλάξει ο κανονισμός του ΕΛΓΑ. Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα Θα ενημερώσουμε τους συναδέλφους τι έρχεται και τι τους περιμένει και θα ζητήσουμε να αγωνιστούν μαζί μας. Η κατάσταση έχει επιδεινωθεί μετά τα μπλόκα. Θα αγωνιστούμε να παραμείνουμε στα χωριά μας”.

Ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Μεσσήνης Κώστας Δουρούμης παρατήρησε με θυμό ότι “στέλνουμε ένα μήνυμα στους τοπικούς βουλευτές. Πενήντα πέντε μέρες στον δρόμο κανένας δεν ύψωσε τη φωνή του στη Βουλή, από τους Μεσσήνιους βουλευτές. Κατουρήσανε στη θάλασσα και θα το βρουν στο αλάτι” και σημείωσε, μεταξύ άλλων: “Πάνε να μας μηδενίσουν, πατάτες από την Αίγυπτο, λάδι από Τυνησία και Μαρόκο. Εχουμε πληθώρα λάδι, δεν είναι μόνο το δικό μας το περσινό, είναι και κείνο που έρχεται και βαφτίζεται ελληνικό. Τι γίνεται, δεν μας θέλουν; Αυτή είναι η Ν.Δ.; Δεν είναι αυτή η Ν.Δ. Η Ν.Δ. ήταν του κόσμου, του εργάτη, του αγρότη, του μικρού επαγγελματία. Τριακόσια στρέμματα ντομάτα πλοιοκτήτης; Φάγανε τα λεφτά του ΕΣΠΑ, τα δίνουν μονοκόμματα και οι νέοι τι θα κάνουν; Θα πάνε εκεί μέσα με 6 κατοστάρικα; Δεν θα πάνε, είμαστε περήφανοι. Είμαστε από τα κόκαλα βγαλμένοι. Προκαλώ τους βουλευτές να πούνε τον εθνικό ύμνο. Δεν είναι πατριώτες αυτοί, δεν είναι Ελληνες”.

Ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Γαργαλιάνων Νίκος Σινάνης αναγνώρισε με παράπονο ότι “40 και πλέον χρόνια παλεύουμε για τα ίδια πράγματα” και τόνισε: “Παλεύουμε για να ζούμε στον τόπο μας, στη γη μας με αξιοπρέπεια. Με σχέδιο προσπαθούν να μας αφανίσουν. Δεν θα το πετύχουν. Εστω και αυτοί που είμαστε εδώ, πάντα θα είμαστε στους δρόμους, θα προστατεύσουμε τη γη μας. Ξεκινάει η ελαιοκομική περίοδος, οι επιδοτήσεις είναι στον αέρα, δεν ξέρουμε πως να καλλιεργήσουμε, δεν ξέρουμε τις τιμές και πώς θα πάμε. Πολλοί λένε ότι θα μείνουν αράβδιστες οι ελιές. Στους συναδέλφους που είναι στους καναπέδες, ήθελα να πω, δεν βλέπουν την καταστροφή που επέρχεται; Εμείς θα ζούμε με αξιοπρέπεια, όρθιοι και όχι σκυφτοί με τα τέσσερα”.

Ο Χρήστος Θεοδωρακόπουλος, μέλος της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων σημείωσε:

“Μαζί με τους συναδέλφους από όλη την Ελλάδα έχουμε αποφασίσει να κάνουμε κινητοποιήσεις, είμαστε σε διαρκείς κινητοποιήσεις πανελλαδικά. Σε όλη την Ελλάδα υπάρχει το ίδιο πρόβλημα, το κόστος παραγωγής, οι επιδοτήσεις, οι χαμηλές τιμές, ο ΟΠΕΚΕΠΕ με τα σκάνδαλα. Και όλα αυτά είναι στις πλάτες των παραγωγών. Μέσα από τον αγώνα μας μπορούμε να πετύχουμε κάποιες κατακτήσεις. Καλώ τους συναδέλφους να δυναμώσουν τους συλλόγους και να κάνουν νέους”.

“ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΣΟΥΜΕ ΝΑ ΖΗΣΟΥΜΕ”

Η Ομοσπονδία Αγροτοκτηνοτροφικών Συλλόγων Μεσσηνίας δηλώνει ότι “για να μπορέσουμε να ζήσουμε ζητάμε:

Εδώ και τώρα καταβολή όλων των χρωστούμενων από την κυβέρνηση. Κατώτατες εγγυημένες τιμές που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής και να αφήνουν βιώσιμο εισόδημα για τις βιοποριστικές ανάγκες και τα έξοδα καλλιέργειας. Μείωση του κόστους παραγωγής. Αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία και επαναπροσδιορισμός των λίτρων ανά καλλιέργεια, πλαφόν στην τιμή του αγροτικού ρεύματος στα 7 λεπτά ανά κιλοβατώρα και κατάργηση του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, επιδότηση σε μέσα - εφόδια, κατάργηση του ΦΠΑ. Αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος σε όλα τα προϊόντα που οι τιμές τους έχουν καταρρεύσει κάτω από το κόστος παραγωγής. Να γίνουν τα αναγκαία έργα υποδομής που το αγροτικό κίνημα διεκδικεί σε κάθε περιοχή (άρδευση και αντιπλημμυρική - αντιπυρική θωράκιση, αγροτική οδοποιία κλπ.). Να αλλάξει ο κανονισμός του ΕΛΓΑ, ώστε να ασφαλίζει και να αποζημιώνει την παραγωγή και το κεφάλαιο στο 100%, από όλους τους φυσικούς κινδύνους και νόσους σε όλα τα στάδια της παραγωγής, με επαρκή κρατική χρηματοδότηση. Σύνδεση της επιδότησης με την παραγωγή στη γεωργία και με το ζωικό κεφάλαιο στην κτηνοτροφία. Οσοι παράγουν και είναι πραγματικοί αγρότες και κτηνοτρόφοι, αυτοί να παίρνουν τις επιδοτήσεις και να είναι ακατάσχετες. Κατάργηση ΑΤΑΚ - ΚΑΕΚ σε χωράφια κάτω των 20 στρεμμάτων λόγω πολυτεμαχισμού και πολυιδιοκτησίας. Νομοθετική θέσπιση της ανταλλαγής αγροτεμαχίων, λόγω έλλειψης αναδασμών και πολυτεμαχισμού. Αμεσοι έλεγχοι και πληρωμή όλων των δεσμευμένων ΑΦΜ. Πληρωμή του Μέτρου 23. Να δουλέψει σωστά το Monitoring. Να σταματήσουν οι αθρόες εισαγωγές και οι «ελληνοποιήσεις» ομοειδών προϊόντων χωρίς δασμούς, π.χ. Mercosur και άλλες συμφωνίες της Ε.Ε. Πάγωμα των οφειλών σε ασφαλιστικούς οργανισμούς, ΚΕΑΟ, ΔΟΥ, τράπεζες, ΔΕΗ. Ρύθμιση των χρεών με άτοκες δόσεις χωρίς προκαταβολή. Να μην υπάρξει μείωση των πόρων της ΚΑΠ, για την πολεμική προετοιμασία, όπως ήδη ετοιμάζουν να προχωρήσουν σε περικοπή. Να καταργηθεί το ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής που στέλνει ο παραγωγός από το χωράφι. Άμεσος διπλασιασμός των αγροτικών συντάξεων. Nα μην υπάρξει καμία επιβάρυνση των πραγματικών αγροτών και του ελληνικού λαού. Να πληρώσουν άμεσα η κυβέρνηση, οι εμπλεκόμενες εταιρείες και όλοι όσοι αγρότες-μαϊμού οικειοποιήθηκαν παράνομα τα κονδύλια. Να παύσουν με νομοθετική ρύθμιση αμέσως όλες οι διώξεις σε βάρος των αγροτών που αγωνίζονται για το ψωμί τους. Nα μπει ένα οριστικό τέλος στο αίσχος του ΟΣΔΕ, με τις αιτήσεις και τις μελέτες να γίνονται εντελώς δωρεάν από στελεχωμένες κρατικές υπηρεσίες, χωρίς τις χαράτσι-προμήθειες των ιδιωτικών ΚΥΔ. Να επιστραφεί τώρα το ένα δισεκατομμύριο ευρώ, που στερήθηκε ο αγροτόκοσμος από τα λαμόγια όλα αυτά τα χρόνια”.