Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του 6ου Διεθνούς Διαγωνισμού και Φεστιβάλ Χορωδιών Καλαμάτας

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στο κέντρο της Καλαμάτας την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του 6ου Διεθνούς Διαγωνισμού και Φεστιβάλ Χορωδιών Καλαμάτας, με στόχο την ασφαλή και ομαλή διεξαγωγή τους.

Συγκεκριμένα, από τις 5 μ.μ. έως τις 6.15 μ.μ. θα απαγορευτεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Νέδοντος, στο τμήμα από την οδό 23ης Μαρτίου έως την πλατεία Όθωνος, με την κυκλοφορία να διεξάγεται μέσω της οδού Αρτέμιδος.

Παράλληλα, από τις 6.10 μ.μ. έως τις 6.45 μ.μ., θα διακοπεί η κυκλοφορία στην οδό Αριστομένους, από την οδό Κροντήρη έως τη συμβολή με τις οδούς Βασιλέως Γεωργίου και Φραντζή.

Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα προβλέπεται επίσης απαγόρευση της κυκλοφορίας σε όλες τις κάθετες οδούς μεταξύ Αριστομένους και Αναγνωσταρά, με κατεύθυνση προς την Αριστομένους.

Οι πολίτες και οι οδηγοί παρακαλούνται να προγραμματίσουν εγκαίρως τις μετακινήσεις τους και να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές, προκειμένου να αποφευχθούν καθυστερήσεις και να διευκολυνθεί η ομαλή διεξαγωγή των εκδηλώσεων.