Σωκράτης Σάμιος Bosch Car Service: Τι περιλαμβάνει το μεγάλο service και κάθε πότε γίνεται

Η σωστή συντήρηση ενός αυτοκινήτου αποτελεί την πιο σημαντική προϋπόθεση για αξιόπιστη λειτουργία, ασφαλή οδήγηση και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του οχήματος.

Το μεγάλο service είναι μια από τις πιο βασικές εργασίες συντήρησης που έχει ανάγκη ένα αυτοκίνητο. Περιλαμβάνει τον βασικό έλεγχο των μηχανικών και ηλεκτρονικών συστημάτων αλλά και την αντικατάσταση εξαρτημάτων σύμφωνα πάντα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Αν αναζητάτε ένα αξιόπιστο συνεργείο αυτοκινήτων στην Καλαμάτα που θα αναλάβει με υπευθυνότητα το μεγάλο service του αυτοκινήτου σας, η Σωκράτης Σάμιος Bosch Car Service αποτελεί μια πολύ σταθερή επιλογή. Στο σημερινό άρθρο λοιπόν, η ομάδα τους θα σας παρουσιάσει αναλυτικά τι περιλαμβάνει το μεγάλο service και θα σας εξηγήσει κάθε πότε πρέπει να πραγματοποιείται.

Τι περιλαμβάνει το μεγάλο service αυτοκινήτου;

Σε αντίθεση με έναν απλό περιοδικό έλεγχο, το μεγάλο service καλύπτει ένα ευρύ σύνολο εργασιών, οι οποίες καθορίζονται από το μοντέλο, τον κινητήρα, τα χιλιόμετρα και φυσικά το ιστορικό συντήρησης του αυτοκινήτου. Στην επιχείρησή τους, το μεγάλο service περιλαμβάνει:

1. Αντικατάσταση λαδιών και φίλτρων λαδιού, αέρος, βενζίνης και καμπίνας

Η αλλαγή λαδιών κινητήρα και φίλτρου λαδιού αποτελεί βασικό μέρος της συντήρησης. Το κατάλληλο λιπαντικό μειώνει τις τριβές, συμβάλλει στην προστασία των μηχανικών εξαρτημάτων και βοηθά στην ομαλή λειτουργία του κινητήρα. Ανάλογα με το πρόγραμμα συντήρησης, μπορεί να χρειάζεται αντικατάσταση και του φίλτρου αέρα, του φίλτρου καμπίνας ή του φίλτρου καυσίμου.

2. Έλεγχος συστήματος πέδησης

Τα φρένα είναι καθοριστικά για την ασφάλεια οδηγού και επιβατών. Κατά το service ελέγχονται η κατάσταση στα τακάκια και στους δίσκους, η λειτουργία του συστήματος πέδησης και η στάθμη ή η κατάσταση του υγρού φρένων. Εφόσον διαπιστωθεί φθορά ή ανάγκη συντήρησης, προτείνονται οι κατάλληλες εργασίες.

3. Έλεγχος κινητήρα και μηχανικών συστημάτων

Πραγματοποιείται έλεγχος για πιθανές διαρροές, ασυνήθιστους θορύβους και φθορές σε σωληνώσεις, ιμάντες και άλλα εξαρτήματα. Παράλληλα, εξετάζονται η λειτουργία του συστήματος ψύξης, η κατάσταση του ψυκτικού υγρού και τα σημεία που προβλέπονται από το πρόγραμμα συντήρησης του κατασκευαστή.

4. Έλεγχος του συστήματος φόρτισης (μπαταρία, δυναμό)

Το σύστημα φόρτισης, η μπαταρία, το δυναμό και τα ηλεκτρικά εξαρτήματα χρειάζονται περιοδικό έλεγχο. Σε σύγχρονα αυτοκίνητα, ο διαγνωστικός έλεγχος με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας, μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό αποθηκευμένων σφαλμάτων και προβλημάτων που δεν είναι άμεσα αντιληπτά από τον οδηγό.

Έλεγχος του συστήματος διεύθυνσης (μπόσικα του τιμονιού και των αξόνων)

Ελέγχεται το σύστημα διεύθυνσης για τυχόν μπόσικα στο τιμόνι, φθορές ή χαλαρώσεις σε άξονες και συνδέσμους. Ο έγκαιρος εντοπισμός προβλημάτων συμβάλλει στη σωστή οδική συμπεριφορά του αυτοκινήτου και στην ασφαλή οδήγηση.

6. Έλεγχος φώτων και έλεγχος / γρασάρισμα των θυρών

Τέλος, ελέγχονται όλα τα φώτα του αυτοκινήτου για τη σωστή λειτουργία τους και την ασφάλεια κατά την οδήγηση. Παράλληλα, ελέγχονται και λιπαίνονται οι μεντεσέδες και οι μηχανισμοί των θυρών, ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία τους και να αποφεύγονται τριγμοί και φθορές.

Κάθε πότε πρέπει να γίνεται το μεγάλο service;

Ένα συχνό ερώτημα που δέχονται από πελάτες στη Σωκράτης Σάμιος Bosch Car Service σχετίζεται με τη συχνότητα που πρέπει να γίνεται το μεγάλο service του αυτοκινήτου. Η αλήθεια είναι πως στο ερώτημα αυτό δεν υπάρχει μια σταθερή απάντηση που ισχύει για όλα τα αυτοκίνητα.

Η συχνότητα του service, εξαρτάται από τις οδηγίες του κατασκευαστή, τον τύπο του κινητήρα, την ηλικία του οχήματος και τις συνθήκες οδήγησης. Αν μπορούσαμε να το ορίσουμε χρονικά, θα λέγαμε πως το μεγάλο service πρέπει να πραγματοποιείται ανά 2 χρόνια ή 25.000 – 30.000 χιλιόμετρα. Βέβαια, πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας πως τα παραπάνω χρόνια και χιλιόμετρα είναι κατά προσέγγιση, αφού ο κάθε κατασκευαστής έχει διαφορετικά όρια.

Σε κάθε περίπτωση, αν παρατηρήσετε κάποια ασυνήθιστη ένδειξη που σας προβληματίζει στο αυτοκίνητό σας, είναι προτιμότερο να απευθυνθείτε έγκαιρα σε κάποιο συνεργείο της εμπιστοσύνης σας, για να ελέγξει την κατάσταση. Η πρόληψη είναι πάντοτε προτιμότερη της επισκευής και μπορεί να σας γλιτώσει από μεγαλύτερες ζημιές, αλλά και μεγαλύτερα κόστη μακροπρόθεσμα.

Γιατί δεν πρέπει να αναβάλλετε το service;

Είναι επίσης βασικό, να μην υπάρχει καθυστέρηση ή αναβλητικότητα στην πραγματοποίηση του μεγάλου service. Οι συνεχείς αναβολές, μπορούν να προκαλέσουν αυξημένες φθορές, μειωμένη απόδοση και ακριβότερες επισκευές. Ένας τακτικός τεχνικός έλεγχος, βοηθά στον έγκαιρο εντοπισμό προβλημάτων που ενδέχεται να επηρεάσουν την ασφάλεια του αυτοκινήτου.

Ιδιαίτερα σε οχήματα που κινούνται μέσα στην πόλη και πραγματοποιούν πολλές σύντομες διαδρομές με αυξημένο φορτίο, η προσοχή πρέπει να είναι αυξημένη.

Επιλέξτε εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων στην Καλαμάτα

Ολοκληρώνοντας το σημερινό άρθρο, το σωστό service δεν περιορίζεται στην αλλαγή λαδιών και φίλτρων. Απαιτεί μεγάλη τεχνική γνώση, κατάλληλο εξοπλισμό και τήρηση των προδιαγραφών που έχει δώσει ο κατασκευαστής κάθε οχήματος.

Είναι σημαντικό επομένως να επιλέξετε ένα συνεργείο αυτοκινήτων με εξειδίκευση που θα σας εγγυηθεί πως όλα θα γίνουν όπως πρέπει, για να επιστρέψετε στον δρόμο με ασφάλεια και σιγουριά. Στη Σωκράτης Σάμιος Bosch Car Service, η συντήρηση και ο τεχνικός έλεγχος είναι απόλυτα προσαρμοσμένοι στις ανάγκες του κάθε αυτοκινήτου, με στόχο πάντα την άμεση αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων.

Αν λοιπόν έχει έρθει η στιγμή να πραγματοποιήσετε το μεγάλο service του αυτοκινήτου σας στην Καλαμάτα, κλείστε σήμερα το ραντεβού σας με το συνεργείο. Τηλεφωνικά στο 2721 0 27 325 ή μέσα από την ιστοσελίδα τους, www.sokratissamios.gr. Με την κατάλληλη αντιμετώπιση από τους ειδικούς, εξασφαλίζετε την ασφάλεια, τη μέγιστη απόδοση και τη μακροχρόνια αξιοπιστία του αυτοκινήτου σας.

Το Συνεργείο Αυτοκινήτων Σωκράτης Σάμιος, μέσα από τη συνεργασία του με τη Bosch Car Service, ενισχύει ακόμη περισσότερο την τεχνογνωσία και τις υπηρεσίες του, προσφέροντας σύγχρονο διαγνωστικό έλεγχο, εξειδικευμένες λύσεις για κάθε τύπο οχήματος και υψηλά πρότυπα ποιότητας.

Μια συνεργασία που συνδυάζει την πολυετή εμπειρία του συνεργείου με την καινοτομία και την τεχνολογία της Bosch, φέρνοντας το service αυτοκινήτων στην Καλαμάτα σε νέο επίπεδο.