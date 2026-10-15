Περιπέτεια με ιστιοφόρο στον όρμο του Ναβαρίνου

Περιπέτεια με ένα ιστιοφόρο σκάφος είχαν προχθές τρεις αλλοδαποί στον όρμο του Ναβαρίνου.

Ειδικότερα το απόγευμα της Τρίτης η Λιμενική Αρχή της Πύλου ενημερώθηκε πως ένα ιστιοφόρο σκάφος με σημαία Ηνωμένου Βασιλείου έχει υποστεί μηχανική βλάβη.

Στο ιστιοφόρο επέβαιναν δύο Ρώσοι και ένας Γερμανός. Το περιστατικό σημειώθηκε σε θαλάσσια περιοχή 0,9 ναυτικά μίλια έξω από τον όρμο Ναβαρίνου.

Στο σημείο μετέβη άμεσα η επιβατηγός λάντζα «ΣΑΝΤΙΝΟ» που συνέδραμε για να καταπλεύσει το σκάφος στο λιμάνι της Πύλου, ενώ και οι τρεις αλλοδαποί επιβαίνοντες ήταν καλά στην υγεία τους.

Στη συνέχεια το Λιμεναρχείο Πύλου απαγόρευσε τον απόπλου του ιστιοφόρου, μέχρι να αποκατασταθεί η βλάβη και να προσκομιστεί το σχετικό πιστοποιητικό από τον αρμόδιο νηογνώμονα.

Κ.Ηλ.