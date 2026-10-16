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Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου 2026 07:55

Απειλές κατά της ζωής της διευθύντριας Πολεοδομίας Καλαμάτας!

Γράφτηκε από την

Απειλές κατά της ζωής της διευθύντριας Πολεοδομίας Καλαμάτας!

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Ευθείες απειλές κατά της ζωής της με βαρείς εξυβριστικούς χαρακτηρισμούς, δέχθηκε η διευθύντρια Πολεοδομίας του Δήμου Καλαμάτας Σταυρούλα Αγρίου, με επιστολή από άγνωστο άτομο, για τα πολεοδομικά ζητήματα της Μάνης, η οποία ταχυδρομήθηκε από την Καρδαμύλη.

Η κ. Αγρίου προσέφυγε στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Καλαμάτας, όπου κατέθεσε την επιστολή και όπως ενημερωθήκαμε, η Ασφάλεια θα ασκήσει αυτεπάγγελτη δίωξη, καθώς πρόκειται για εκβιασμό.

Κατηγορία Κοινωνία
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