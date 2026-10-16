Απειλές κατά της ζωής της διευθύντριας Πολεοδομίας Καλαμάτας!

09:48 16/10
Η κ. Αγρίου προσέφυγε στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Καλαμάτας, όπου κατέθεσε την επιστολή και όπως ενημερωθήκαμε, η Ασφάλεια θα ασκήσει αυτεπάγγελτη δίωξη, καθώς πρόκειται για εκβιασμό.
Ευθείες απειλές κατά της ζωής της με βαρείς εξυβριστικούς χαρακτηρισμούς, δέχθηκε η διευθύντρια Πολεοδομίας του Δήμου Καλαμάτας Σταυρούλα Αγρίου, με επιστολή από άγνωστο άτομο, για τα πολεοδομικά ζητήματα της Μάνης, η οποία ταχυδρομήθηκε από την Καρδαμύλη.
Η κ. Αγρίου προσέφυγε στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Καλαμάτας, όπου κατέθεσε την επιστολή και όπως ενημερωθήκαμε, η Ασφάλεια θα ασκήσει αυτεπάγγελτη δίωξη, καθώς πρόκειται για εκβιασμό.