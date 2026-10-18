Διαμαρτυρία κατοίκων: Προβλήματα από το κάθετο παρκάρισμα στην Ψαρών

Σοβαρό ζήτημα υπάρχει με τη στάθμευση και την κυκλοφορία στην οδό Ψαρών, στο ρεύμα ανόδου πριν την οδό Μακεδονίας, σε ένα σημείο της Καλαμάτας με αρκετή κίνηση.

Στο τμήμα αυτό των δύο τελευταίων οικοδομικών τετραγώνων, τα αυτοκίνητα συνεχίζουν να παρκάρουν κάθετα. Αποτέλεσμα είναι τα οχήματα που ανεβαίνουν την Ψαρών να μην χωράνε στο διαθέσιμο τμήμα του ρεύματος, να παραβιάζουν τη διπλή διαχωριστική γραμμή και να περνούν στο αντίθετο ρεύμα, προκαλώντας κυκλοφοριακό πρόβλημα και κίνδυνο για τροχαίο ατύχημα.

Πιο κάτω στην Ψαρών, στο ίδιο ρεύμα, τα αυτοκίνητα παρκάρουν κανονικά, παράλληλα με τον δρόμο και ακόμα πιο κάτω, στο τμήμα που διανοίχθηκε τελευταία και γειτνιάζει με το Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων, ο Δήμος Καλαμάτας έχει διαγραμμίσει και οριοθετήσει θέσεις στάθμευσης και η κυκλοφορία διεξάγεται με ασφάλεια και με μεγάλη άνεση.

Κάτοικοι της περιοχής που βιώνουν τη σοβαρότητα της κατάστασης, ζητούν από τον Δήμο να κάνει το ίδιο σε όλο αυτό το τμήμα της Ψαρών, ώστε η στάθμευση να είναι παράλληλα με τον δρόμο και η κυκλοφορία να διεξάγεται χωρίς προβλήματα.