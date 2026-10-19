Δράση υποβρύχιου καθαρισμού στο λιμάνι της Καλαμάτας: Βρέθηκαν κινητά, λάστιχα, ποδήλατο και μηχανάκι!

Μια σημαντική περιβαλλοντική δράση πραγματοποιήθηκε χθες το πρωί στο λιμάνι της Καλαμάτας, φέρνοντας στην επιφάνεια όχι μόνο κάθε λογής απορρίμματα, αλλά και έντονο προβληματισμό για την οικολογική συνείδηση και την ανθρώπινη συμπεριφορά απέναντι στο θαλάσσιο περιβάλλον.

Η δράση υποβρύχιου καθαρισμού διοργανώθηκε από την Affidea και τη Why Not, υπό την αιγίδα του Δήμου Καλαμάτας, στο πλαίσιο του Προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Ομίλου Affidea, με τη συμμετοχή πιστοποιημένων δυτών και εθελοντών.

Κατά τη διάρκεια της πρωτοβουλίας πραγματοποιήθηκαν δύο περίοδοι καταδύσεων, με τους δύτες να ανασύρουν από τον βυθό αντικείμενα που προκαλούν πραγματικά έκπληξη, αλλά και ανησυχία. Πλαστικά, ρούχα, δύο κινητά τηλέφωνα, λάστιχα, βάζα, γυάλινα αντικείμενα, μία καρέκλα, ένα ποδήλατο ακόμη και ένα μηχανάκι ήταν μερικά μόνο από τα ευρήματα. Ανάμεσα στα αντικείμενα μάλιστα, εντοπίστηκε και ένα κόκαλο αδιευκρίνιστης προέλευσης.

Ο φετινός καθαρισμός αποτέλεσε μια ακόμη ηχηρή υπενθύμιση ότι η θαλάσσια ρύπανση δεν είναι ένα μακρινό πρόβλημα, αλλά μια πραγματικότητα που βρίσκεται κυριολεκτικά δίπλα μας. Οπως τονίστηκε από ανθρώπους της διοργάνωσης, η αξία της δράσης δεν περιορίζεται στα απορρίμματα που απομακρύνθηκαν από τη θάλασσα. Βρίσκεται και στο μήνυμα που αφήνει πίσω της, ότι η προστασία του περιβάλλοντος απαιτεί συλλογική προσπάθεια, υπευθυνότητα και, πάνω απ' όλα, αλλαγή νοοτροπίας. Στη δράση που υλοποίησαν δύτες, παρέστη ο πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ηλίας Κουτίβας, εθελοντές – μέλη της WHY NOT και στελέχη του Λιμεναρχείου Καλαμάτας.