Γαργαλιάνοι: Συγκίνηση στο τελευταίο "αντίο" στον Σταύρο Καλοφωλιά

Σε κλίμα βαθιάς θλίψης και έντονης συγκίνησης, συγγενείς, φίλοι και πλήθος κόσμου είπε σήμερα το μεσημέρι το στερνό "αντίο" στον πρώην Δήμαρχο Γαργαλιάνων Σταύρο Καλοφωλιά, που έφυγε από τη ζωή το Σάββατο το μεσημέρι σε ηλικία 75 ετών.

Από σήμερα αναπαύεται στη γη των Γαργαλιάνων, έναν τόπο που τον υπηρέτησε από τη θέση του Δημάρχου την περίοδο 2003 – 2010 με αγάπη, όραμα και εργατικότητα. Ένας άνθρωπος για τον οποίο συνεργάτες και πολιτικοί αντίπαλοι είχαν να πουν μόνο καλά λόγια, καθώς διακρινόταν για το ήθος, την ακεραιότητα και την ευγένεια του. Ένας άνθρωπος αγαπητός σε όλη την τοπική κοινωνία και ως επιστήμονας καθώς ήταν ένας εξαίρετος χειρούργος οδοντίατρος.

Η νεκρώσιμη ακολουθία τελέστηκε στον Ιερό Ναό Γεννήσεως της Θεοτόκου, στην κεντρική πλατεία Γαργαλιάνων προεξάρχοντος του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Τριφυλίας και Ολυμπίας κ. Χρυσόστομου, ο οποίος στο τέλος μίλησε με θερμά λόγια για αυτόν. Ιδιαίτερα συγκινητικά τα λόγια του γιού του Παναγιώτη στον επικήδειο λόγο του, ενώ εκ μέρους του Δήμου Τριφυλίας ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Χαράλαμπος Αυρηλιώνης ανέγνωσε την ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που πάρθηκε σήμερα το πρωί σε έκτακτη συνεδρίαση για την απόδοση τιμών στον εκλιπόντα Δήμαρχο η οποία αναφέρει: «Να εκφράσει τη βαθύτατη θλίψη και τα ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος. Να παραστεί ο Δήμαρχος και σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο στην κηδεία του καθώς και η Δημοτική Φιλαρμονική Γαργαλιάνων του Δήμου Τριφυλίας. Την ημέρα της κηδείας, να κυματίσουν μεσίστιες οι σημαίες σε όλα τα Δημοτικά καταστήματα.Να ονομαστεί μια Δημοτική οδός στους Γαργαλιάνους με το όνομά του. Να αναρτηθεί η φωτογραφία του δίπλα στην φωτογραφία των αποβιωσάντων Δημάρχων στην αίθουσα του Δημοτικού καταστήματος Γαργαλιάνων. Να σταλεί στεφάνι από το Δήμαρχο και το Δημοτικό συμβούλιο. Να αναγνωστεί η παρούσα απόφαση στην Εξόδιο Ακολουθία. Να αναρτηθεί η παρούσα απόφαση στην ιστοσελίδα του Δήμου».

Επίσης με θερμά λόγια στον επικήδειο λόγο του μίλησε και ο Γιώργος Τασιόπουλος, συνταξιούχος εκπαιδευτικός.

Την πομπή μέχρι το κοιμητήριο της πόλης συνόδευσε η Δημοτική Φιλαρμονική Γαργαλιάνων, ενώ μεταξύ άλλων διακρίναμε τον βουλευτή Μεσσηνίας Περικλή Μαντά, τον δήμαρχο Τριφυλίας Γιώργο Λεβεντάκη, τους επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων στο Δήμο Τριφυλίας Χάιδω Παναγιωτόπούλου και Κατερίνα Τσιγγάνου, τον πρόεδρο της ΔΚ Γαργαλιάνων Αριστομένη Καραχάλιο, τον Γενικό Γραμματέα της ΚΕΔΕ Δημήτρη Καφαντάρη, τον πρώην περιφερειάρχη Πελοποννήσου Παναγιώτη Νίκα, τους πρώην δημάρχους Τριφυλίας Παναγιώτη Κατσίβελα, Αετού Δημήτρη Δριμή, Αυλώνας Γιάννη Φιλντίση, ανθρώπους του πολιτικού χώρου όπως οι Λεωνίδας Φιλιππόπουλος, Μενέλαος Γερονικολός, Άννα Καλογερόπουλου, αλλά και πολλούς από τους πρώην συνεργάτες του στην τοπική αυτοδιοίκηαη.

Κ.Μπ.