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Τρίτη, 20 Οκτωβρίου 2026 13:30

Μεσσηνία: Βεβήλωσαν το μνημείο πεσόντων στο Αμπελόφυτο  

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Μεσσηνία: Βεβήλωσαν το μνημείο πεσόντων στο Αμπελόφυτο

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Το ηρώο των πεσόντων βεβήλωσαν άγνωστοι στο Αμπελόφυτο του Δήμου Πύλου – Νέστορος.

Το περιστατικό έγινε βραδινές ώρες του Σαββάτου, με κάτοικους του χωριού να αντικρίζουν μουντζούρες στα ονόματα των πεσόντων το πρωί της Κυριακής.

Το μνημείο βρίσκεται στον προαύλιο χώρο της εκκλησίας της Αγίας Τριάδας, σε κεντρικό σημείο του Αμπελοφύτου, δίπλα από τον επαρχιακό δρόμο Γαργαλιάνοι – Χώρα.

“Πρόκειται για ιεροσυλία, δεν έχει συμβεί ποτέ κάτι αντίστοιχο στο χωριό μας”, λέει μιλώντας στην “Ε” ο πρόεδρος της κοινότητας Αμπελοφύτου Γιάννης Δημόπουλος ο οποίος χθες κατήγγειλε το περιστατικό βεβήλωσης στο Α.Τ. Γαργαλιάνων.

Μάλιστα όλα αυτά συνέβησαν λίγες μόλις ημέρες πριν την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, όπου στο χώρο αυτό τελείται επιμνημόσυνη δέηση και κατατίθενται στεφάνια στη μνήμη των πεσόντων.

Κ.Ηλ.

 

 

 

 

 

 

 

 

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