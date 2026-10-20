Επισκέψιμο για το κοινό το πολεμικό πλοίο «ΑΤΛΑΣ Ι» στην Πύλο

Το πολεμικό πλοίο «ΑΤΛΑΣ Ι» είναι αγκυροβολημένο από χθες στο λιμάνι της Πύλου στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων για τα “Ναυαρίνεια” 2026.

Οπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος το πολεμικό πλοίο θα είναι επισκέψιμο για το κοινό.

Οπως ανακοίνωσε ο δήμος Πύλου - Νέστορος το κοινό μπορεί να επισκέπτεται το “ΑΤΛΑΣ Ι” σήμερα Τρίτη από τις 11 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και από τις 5 έως τις 7 το απόγευμα.

Αξίζει να σημειωθεί πως αρκετός κόσμος επισκέφτηκε και χθες το πολεμικό πλοίο.

Οπω αναφέρει ο δήμος “κατά τη διάρκεια του επισκεπτηρίου, οι πολίτες και οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να περιηγηθούν στους χώρους του Πολεμικού Πλοίου, να γνωρίσουν από κοντά την αποστολή και το έργο του Πολεμικού Ναυτικού και να συνομιλήσουν με τα στελέχη του πληρώματος.

Επιπλέον, στο πλαίσιο της επίσκεψης, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να

χρησιμοποιήσουν τα ειδικά γυαλιά εικονικής πραγματικότητας (VR) του Πολεμικού Ναυτικού, ζώντας μια μοναδική διαδραστική εμπειρία εικονικής περιήγησης που αναδεικνύει την ιστορία, την τεχνολογία και την αποστολή του Ελληνικού Στόλου.

Η παρουσία του Πολεμικού Πλοίου «Π.Γ.Υ ΑΤΛΑΣ Ι” στην Πύλο αποτελεί τιμή για την περιοχή μας και ενισχύει τον εορταστικό χαρακτήρα των εκδηλώσεων «Ναυαρίνεια 2026», που τιμούν την ιστορική Ναυμαχία του Ναυαρίνου και τους αγώνες για την ελευθερία της πατρίδας μας”.