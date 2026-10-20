Εκλεψαν τάματα από την εκκλησία στη Βάλτα Τριφυλίας

Στόχος διαρρηκτών έγινε η εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα στη Βάλτα Τριφυλίας την περασμένη εβδομάδα.

Οπως κατήγγειλε στην Αστυνομία ο επίτροπος του ναού στις 12 Οκτωβρίου, η διάρρηξη έγινε κατά το χρονικό διάστημα από το απόγευμα της Κυριακής 11 του μήνα έως το πρωί της Δευτέρας 12 Οκτωβρίου.

Οι δράστες στράβωσαν τα μεταλλικά κάγκελα της πόρτας και έσπασαν την τζαμαρία, εισβάλοντας στο ναό.

Στη συνέχεια κατευθύνθηκαν προς την εικόνα του Αγίου Παντελεήμονα όπου έσπασαν τη γυάλινη προθήκη και έκλεψαν τα τάματα των πιστών, όπως δαχτυλίδια, βραχιόλια, σταυρούς και άλλα μικρά χρυσαφικά και τράπηκαν σε φυγή. Τα κλοπιμαία είναι απροσδιόριστης αξίας, ενώ σαφώς είχαν και συναισθηματική αξία για τους πιστούς που τα είχαν αφήσει στην εικόνα του Αγίου.

Προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Γαργαλιάνων για τον εντοπισμό των δραστών.

Κ.Ηλ.