Παιδιατρικό πρόγραμμα βασικής υποστήριξης ζωής τον Νοέμβριο στην Καλαμάτα

Πιστοποιημένο ευρωπαϊκό παιδιατρικό πρόγραμμα στη Βασική Υποστήριξη της Ζωής (PBLS) θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 21 Νοεμβρίου στην Καλαμάτα από τις 11 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα.

Το πρόγραμμα που θα φιλοξενηθεί στη Σ.Α.Ε.Κ. ΔΕΛΤΑ 360° Καλαμάτας διοργανώνει το Ανθρωπιστικό Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο KIDS SAVE LIVES – ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΩΖΟΥΝ ΖΩΕΣ, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης.

Οι διοργανωτές αναφέρουν χαρακτηριστικά “γνωρίζεις τι πρέπει να κάνεις, αν ένα παιδί ή βρέφος υποστεί καρδιακή ανακοπή;

Σε περίπτωση που ένα παιδί ή βρέφος είναι αναίσθητο, τι πρέπει να κάνεις;

Αν ένα ξένο σώμα "κλείσει" τον αεραγωγό ενός παιδιού ή βρέφους, ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνεις, ώστε να μην κινδυνεύσει η ζωή του;

Έχεις στην κοινότητά σου ή στο σχολείο σου ένα σωτήριο ''μηχάνημα'', έναν Αυτόματο Εξωτερικό Απινιδωτή, μάθε πώς να τον χρησιμοποιείς με ασφάλεια για να σώσεις τη ζωή ενός παιδιού”.

Η πιστοποιημένη εκπαίδευση προσφέρει στους συμμετέχοντες τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να μπορούν να παρέμβουν άμεσα σε απειλητικές καταστάσεις για τη ζωή, σώζοντας ένα παιδί ή ένα βρέφος μέχρι την άφιξη των επαγγελματιών υγείας, ενώ είναι κατάλληλο και για το πρόγραμμα "Νταντάδες της Γειτονιάς". Συστήνεται σε γονείς, εκπαιδευτικούς, επαγγελματίες υγείας και πολίτες άνω των 12 ετών.

Δήλωση συμμετοχής στον σύνδεσμο:

https://kidssavelives.gr/basic-life-support-paediatric-erc/

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