Γιορτάστηκε η 199η επέτειος της ιστορικής Ναυμαχίας του Ναβαρίνου (φωτογραφίες)

Με κάθε επισημότητα γιορτάστηκε σήμερα στην Πύλο, η 199η επέτειος της ιστορικής Ναυμαχίας του Ναβαρίνου, της ναυμαχίας που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην ελευθερία της Ελλάδας και τη δημιουργία ανεξάρτητου Ελληνικού κράτους.

Οι εορταστικές εκδηλώσεις ξεκίνησαν με την τέλεση πανηγυρικής δοξολογίας στον ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου, χοροστατούντος του μητροπολίτη Μεσσηνίας Χρυσοστόμου.

Ακολούθησε επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο Τριών Ναυάρχων και η κατάθεση στεφανιών από: Τον εκπρόσωπο της κυβέρνησης – υφυπουργό Παιδείας Κώστα Βλάσση. Τον εκπρόσωπο της Βουλής – βουλευτή Μεσσηνίας Περικλή Μαντά. Τον επικεφαλής Διοίκησης της Βρετανικής πρεσβείας Γεώργιο Γιάνναρη. Τον επίτιμο πρόξενο της Γαλλικής πρεσβείας Αριστείδη Μουντζούρη. Τον δήμαρχο Πύλου – Νέστορος Παναγιώτη Καρβέλα, εκ μέρους της Ρωσικής Ομοσπονδίας, τιμής ένεκεν. Τον εκπρόσωπο του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ – διοικητή Αεροπορίας Ναυτικού – αρχιπλοίαρχο Ιωάννη Κανδηράκη. Τον περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχό. Τον δήμαρχο Πύλου – Νέστορος Παναγιώτη Καρβέλα. Τον δήμαρχο Μήλου και απόγονο του πεσόντα πλοηγού Πέτρου Μικέλη, Μανώλη Μικέλη.

Στον χαιρετισμό του ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός επισήμανε πως “η Ναυμαχία του Ναβαρίνου ήταν ένα γεγονός που άλλαξε τις προοπτικές του Ελληνικού Αγώνα για ελευθερία και ανεξαρτησία. Επηρέασε αποφασιστικά την πορεία της Ελληνικής Επανάστασης και τις διπλωματικές εξελίξεις που ακολούθησαν. Δεν έφερε από μόνη της την ανεξαρτησία, αποτέλεσε, όμως, έναν καθοριστικό σταθμό προς αυτήν”. Σημείωσε ότι η ιστορική μνήμη συνδέεται με την ανάγκη διαφύλαξης της ελευθερίας, της ασφάλειας και της προοπτικής της χώρας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ευθύνη των σημερινών γενεών. Κεντρικό μήνυμα της τοποθέτησής του ήταν ότι “η Ιστορία μάς διδάσκει ότι τίποτα σπουδαίο δεν είναι αυτονόητο”, συνδέοντας την ελευθερία που κληρονόμησαν οι σημερινοί Έλληνες με το μέλλον που καλούνται να διαμορφώσουν. Για την επέτειο των 200 χρόνων παρατήρησε ότι “αποτελεί ευκαιρία για την ανάδειξη της ιστορικής κληρονομιάς της Πύλου και την ενίσχυση της εξωστρέφειας της περιοχής, με τη συνεργασία των αρμόδιων φορέων”.

Ο δήμαρχος Πύλου – Νέστορος Παναγιώτης Καρβέλας επισήμανε ότι “τιμούμε την ημέρα οι συμμαχικές δυνάμεις ένωσαν τις δυνάμεις τους στα νερά του κόλπου μας, σφραγίζοντας οριστικά την ανεξαρτησία και την ελευθερία του ελληνικού έθνους”. Σημείωσε πως “το Ναβαρίνο είναι ένα διαχρονικό σύμβολο ενότητας, αλληλεγγύης και συνεργασίας των λαών. Το μήνυμα της Ναυμαχίας παραμένει ζωντανό κι επίκαιρο, ότι ενωμένοι μπορούμε να ξεπεράσουμε κάθε πρόκληση. Η ανεξαρτησία της Ελλάδας θα είναι πάντοτε δεμένη με τον ιστορικό όρμο του Ναβαρίνου”.

Για τις επετειακές εκδηλώσεις των 200 χρόνων, το 2027, ο δήμαρχος παρατήρησε ότι “θα αποτελέσουν για την πόλη μας, για την Πελοπόννησο και την Ελλάδα ευκαιρία ανάδειξης των διαχρονικών αξιών, που εκφράζονται μέσα από την αλληλεγγύη των λαών και την πίστη τους για ελευθερία και δημοκρατία και πάνω από όλα σεβασμό στην εδαφική ακεραιότητα, τον πολιτισμό και τις ρίζες κάθε λαού”.

Στον πανηγυρικό της ημέρας εκφώνησε η διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας Θεοφανία Σιούτη επισήμανε ότι “η Ναυμαχία του Ναβαρίνου είναι ένα σημαντικό και καθοριστικό γεγονός, που καθόρισε την πορεία του Ελληνικού Εθνους”. Σημείωσε, μεταξύ άλλων, πως “η ευρωπαϊκή συνδρομή στην έκρηξη κι εξέλιξη της Ελληνικής Επανάστασης ήταν αναγκαία για την ολοκλήρωσή της. Χωρίς, όμως, την πρωτοβουλία των Ελλήνων δεν θα είχε υπάρξει η Ναυμαχία του Ναβαρίνου. Η Ναυμαχία του Ναβαρίνου υπήρξε ένα καθοριστικό γεγονός που έσωσε την Ελληνική Επανάσταση από τη διαφαινόμενη πλήρη στρατιωτική κατάρρευση και οδήγησε στη δημιουργία του ανεξάρτητου κράτους. Δεν δημιούργησε από μόνη της το Ελληνικό κράτος, αλλά υπήρξε κομβική, καταλυτική. Ηταν η ναυμαχία που έκανε πολύ δυσκολότερη την ιστορία να γυρίσει πίσω”.

Ακολούθησε παρέλαση της Δημοτικής Φιλαρμονικής Πύλου - Νέστορος, των σχολείων και του Πολιτιστικού Συλλόγου Πύλου, καθώς και στρατιωτών από το 9ο Σύνταγμα Πεζικού Καλαμάτας, στην παραλιακή ζώνη της πόλης.

Ο μητροπολίτης Μεσσηνίας σε δήλωσή του ανέφερε: “Η Ευρωπαϊκή συνεργασία και η τοπική αλληλεγγύη είναι το επιδιωκόμενο για την ίδια την Ευρώπη και το μέλλον της. Η εορτή της Ναυμαχίας του Ναυαρίνου στέλνει το μήνυμα ότι οι λαοί όταν συνεργάζονται, τα κράτη όταν είναι αλληλέγγυα μεταξύ τους, τότε μπορούν και νικούν κάθε κίνδυνο και κάθε πρόβλημα”.

Στις εκδηλώσεις παρέστησαν, ακόμα, ο βουλευτής Μεσσηνίας Μίλτος Χρυσομάλλης, ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, ο γ.γ.της ΚΕΔΕ Δημήτρης Καφαντάρης, αντιπεριφερειάρχες, αντιδήμαρχοι, περιφερειακοί και δημοτικοί Σύμβουλοι, εκπρόσωποι των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και άλλων τοπικών φορέων.

Τιμές απέδωσαν η μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού, η Δημοτική Φιλαρμονική Πύλου – Νέστορος και στρατιώτες από το 9ο Σ.Π.

Το μεσημέρι, με πλωτά μέσα οι επίσημοι θα μετέβησαν στα νησιά Χελωνήσι, Σφακτηρία και Φανάρι, όπου σε καθένα από αυτά θα τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση και θα κατατέθηκαν στεφάνια στα μνημεία των πεσόντων.

Οι εκδηλώσεις για τη συμπλήρωση των 199 χρόνων από την ιστορική Ναυμαχία ολοκληρώθηκαν το βράδυ, με την φαντασμαγορική αναπαράσταση της Ναυμαχίας του Ναβαρίνου στην παραλιακή ζώνη της Πύλου.



https://eleftheriaonline.gr/local/koinonia/item/361826-giortastike-i-199i-epeteios-tis-istorikis-navmaxias-tou-navarinou-fotografies#sigProId00372a7575 View the embedded image gallery online at:

Γ.Σ.