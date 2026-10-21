Δυναμικό πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στο κέντρο της Καλαμάτας (βίντεο-φωτογραφιες)

Στήριξη της δημόσιας και δωρεάν εκπαίδευσης, με μόνιμους διορισμούς και κάλυψη όλων των κενών στα σχολεία, με μισθούς αξιοπρεπείς που θα καλύπτουν το κόστος ζωής και την ακρίβεια, ζήτησαν οι εκπαιδευτικοί της Μεσσηνίας στο σημερινό πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στην Καλαμάτα, στον πεζόδρομο της Αριστομένους, στο παλιό Δημαρχείο.

Στη συγκέντρωση έδωσαν δυναμικό παρών μαθητές σχολείων της πόλης, τονίζοντας ότι “η νέα γενιά έχει ιδανικά ούτε ξεπουλιέται ούτε προσκυνά”.

Στο συλλαλητήριο καταγγέλθηκε η "απόπειρα τρομοκράτησης με την προσαγωγή μαθητών του Μουσικού Σχολείου Καλαμάτας στην Αστυνομική Διεύθυνση Μεσσηνίας, σήμερα νωρίς το πρωί, για εξακρίβωση των στοιχείων τους, επειδή πήγαιναν στο σχολείο για να προετοιμάσουν την κινητοποίηση!".

Παρέστησαν, ακόμα, αντιπροσωπεία των νοσοκομειακών γιατρών που απεργούσαν, ζητώντας διπλασιασμός των αποδοχών τους και μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού”, και φοιτητές – οικότροφοι της Φοιτητικής Εστίας Καλαμάτας, που διαμαρτυρήθηκαν για την ακρίβεια και το υψηλό κόστος στέγης και σπουδών.

Η εκδήλωση άνοιξε με τραγούδι από μαθητές του Μουσικού Σχολείου Καλαμάτας με μήνυμα για το δίκαιο.

Μετά τις ομιλίες πραγματοποιήθηκε δυναμική πορεία με παλμό και συνθήματα σε κεντρικούς δρόμους της πόλης.

Στις ομιλίες που έγιναν:

Η Βαγγελιώ Παναγάκη, από το παράρτημα Μεσσηνίας της Πανελλήνιας Ενωσης Συνταξιούχων Εκπαιδευτικών (ΠΕΣΕΚ) επέκρινε τους κυβερνώντες που “μονιμοποιούν τη λιτότητα και την περικοπή των κοινωνικών δαπανών”. Δήλωσε ότι “αρνούμαστε οι ανάγκες μας να αντιμετωπίζονται ως δημοσιονομικό βάρος. Διεκδικούμε αξιοπρεπείς συντάξεις και αυξήσεις που να καλύπτουν το κόστος ζωής”.

Ο πρόεδρος της Α’ ΕΛΜΕ Μεσσηνίας Φώτης Γαϊτάνης επισήμανε τον αγώνα για μόρφωση και για σχολεία με δικαιώματα. Και μίλησε για σχολικά κτήρια ακατάλληλα κι επικίνδυνα, για 25άρια και 27άρια τμήματα, για άθλιους μισθούς των εκπαιδευτικών και για ακρίβεια σε ενοίκια, καύσιμα, ενέργεια και είδη διατροφής.

Ο πρόεδρος του Νομαρχιακού Τμήματος Μεσσηνίας της ΑΔΕΔΥ Δημήτρης Φαββατάς ανέφερε ότι “ζητάμε τα αυτονόητα. Δίνουμε κοινό αγώνα για τα κοινωνικά αγαθά’. Ζήτησε, μεταξύ άλλων, άμεσες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού σε Υγεία και Παιδεία και να στελεχωθούν τα Νοσοκομεία Καλαμάτας και Κυπαρισσίας και τα Κέντρα Υγείας του νομού.Πρέτρεψε, επίσης. “να ενώσουμε τις δυνάμεις μας στη μεγάλη απεργία στις 25 Νοεμβρίου.

Η Αναστασία Αναγνωστοπούλου, από το Σωματείο Ειδικευμένων Ιατρών ΕΣΥ Μεσσηνίας, σημείωσε ότι “οι νοσοκομειακοί γιατροί έχουμε φτάσει στα όριά μας. Ειδικά για τα Νοσοκομεία του Νομού μας και μέχρι σήμερα καλά κρατεί η τραγική υποστελέχωση σε νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό” και τόνισε: “Απεργούμε και λέμε ως εδώ. Τώρα διπλασιασμός των αποδοχών μας. Τώρα μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού”.

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας Περικλής Κορομηλάς μίλησε για σοβαρές ελλείψεις σε εκπαιδευτικούς, για σχολεία χωρίς παράλληλη στήριξη και για ολοήμερα που δεν λειτουργούν. Εκανε λόγο για μισθούς που δεν καλύπτουν τις βασικές ανάγκες και για την ακρίβεια που τους εξανεμίζει και στο ερώτημα “ανάπτυξη και οικονομική πρόοδο για ποιον;” ξεκαθάρισε “όχι για τον εκπαιδευτικό που δυσκολεύεται να βγάλει τον μήνα. Σημείωσε ότι “δεν θα επιτρέψουμε το σχολείο να μετατραπεί σε χώρο φόβου και υποταγής. Δεν αποδεχόμαστε ως κανονικότητα την φτώχεια των εκπαιδευτικών”.

Ο μαθητής Παναγιώτης Γιάνναρος, από το 15μελές του Μουσικού Σχολείου Καλαμάτας, μίλησε για το άγχος και την αγωνία των μαθητών για το αύριο και για τον ελάχιστο ελεύθερο χρόνο που έχουν. Παρατήρησε ότι “σήμερα θα ακουστεί η φωνή των μαθητών της Γαλλίας, της Ελλάδας και της Καλαμάτας. Παλεύουμε για δημόσια και δωρεάν παιδεία. Στις 30 Οκτωβρίου θα είμαστε ακόμα περισσότεροι στο συλλαλητήριο”.

Ο πρόεδρος της Ενωσης Γονέων Καλαμάτας Γρηγόρης Οικονομόπουλος τόνισε “τα παιδιά μας και τα μάτια μας” κι επισήμανε πως “δεν θα περάσει η τρομοκρατία, η νέα γενιά έχει ιδανικά”. Τάχθηκε κατά των πανελληνίων εξετάσεων από την Α’ Λυκείου “που θα εξοντώσουν τους μαθητές” και σημείωσε ότι “θέλουμε σχολείο που θα μορφώνει και δεν θα εξοντώνει”.

Η φοιτήτρια Κατερίνα Θεοδωροπούλου, από τον Σύλλογο Οικοτρόφων Φοιτητικής Εστίας Καλαμάτας, παρατήρησε ότι μόνο 197 φοιτητές φιλοξενούνται στην Εστία κι έκανε λόγο για προβληματικές συνθήκες διαμονής σε αυτή. Επισήμανε ότι η ακρίβεια και το υψηλό κόστος στέγης και σπουδών προκαλούν σοβαρά προβλήματα στους φοιτητές και στις οικογένειές τους.

Χαιρετισμούς απηύθυναν, ακόμα, οι πρόεδροι του Συνδικάτου Οικοδόμων Παναγιώτης Καράμπελας και του Σωματείου Συνταξιούχων ΙΚΑ – ΕΦΚΑ Μεσσηνίας Παναγιώτης Κουφαλάκος.