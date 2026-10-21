Σε εξέλιξη εργασίες οδικής ασφάλειας στη Μεσσηνία

Εργασίες διαγράμμισης, τοποθέτησης πινακίδων σήμανσης και στηθαίων ασφαλείας πραγματοποιούνται στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο της Μεσσηνίας, στο πλαίσιο έργου της Περιφέρειας Πελοποννήσου, συνολικού προϋπολογισμού 300.000 ευρώ.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2025 και αποσκοπεί στη βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας και την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Περιφέρειας Πελοποννήσου, έχουν ήδη ολοκληρωθεί εργασίες διαγράμμισης στην εθνική οδό Μεσσήνη – Ριζόμυλος και σε τμήματα της 9ης επαρχιακής οδού Ριζόμυλος – Κορώνη. Επίσης, ολοκληρώθηκαν οι διαγραμμίσεις στους κόμβους Καλού Νερού, Ανάληψης και Κορώνης, ενώ τοποθετήθηκαν στηθαία ασφαλείας σε επικίνδυνα σημεία του εθνικού και επαρχιακού δικτύου.

Οι εργασίες προβλέπεται να συνεχιστούν και σε άλλα σημεία του οδικού δικτύου αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Μεσσηνίας, με προτεραιότητα στα τμήματα που παρουσιάζουν αυξημένη επικινδυνότητα.

Ο αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας Τάσος Αδαμόπουλος δήλωσε ότι η οδική ασφάλεια αποτελεί σταθερή προτεραιότητα της περιφερειακής αρχής και πρόσθεσε ότι οι παρεμβάσεις αποσκοπούν στη βελτίωση των καθημερινών μετακινήσεων και στη δημιουργία ενός ασφαλέστερου και πιο λειτουργικού οδικού δικτύου σε ολόκληρη τη Μεσσηνία.