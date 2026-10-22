Διεθνές επιστημονικό συνέδριο ανάπτυξης και οικονομίας - Ξεκινά σήμερα στην Καλαμάτα 

Με τη συμμετοχή πανεπιστημιακών, ερευνητών και επιστημόνων από την Ελλάδα και το εξωτερικό ξεκινά σήμερα στην Καλαμάτα το 7ο Διεθνές Συνέδριο Ανάπτυξης και Οικονομίας (I.CO.DECON 2026), το οποίο θα διαρκέσει έως και το Σάββατο 24 Οκτωβρίου.

Στο επίκεντρο της φετινής διοργάνωσης βρίσκονται οι σύγχρονες οικονομικές και κοινωνικές προκλήσεις, η βιώσιμη ανάπτυξη, η τεχνητή νοημοσύνη και οι νέες τεχνολογίες, με στόχο την ανταλλαγή επιστημονικών γνώσεων και την ανάδειξη ζητημάτων που απασχολούν την κοινωνία.

Η επίσημη έναρξη θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 6.30 το απόγευμα, στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας, με δύο συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης, οι οποίες θα είναι ανοιχτές στο κοινό.

ΑΝΟΙΓΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ

ΓΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στη σημασία της σύνδεσης της επιστημονικής έρευνας με την τοπική κοινωνία αναφέρθηκε, κατά τη διάρκεια χθεσινής συνέντευξης Τύπου, ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής, Δημήτρης Πετρόπουλος.

Όπως σημείωσε, το συνέδριο επιδιώκει να αναδείξει καίρια προβλήματα της οικονομίας και της κοινωνίας, δίνοντας παράλληλα τη δυνατότητα στους πολίτες να ενημερωθούν από καταξιωμένους επιστήμονες, αλλά και να καταθέσουν τους δικούς τους προβληματισμούς.

Στο πλαίσιο αυτό, όπως εξήγησε, επιλέχθηκε το Πνευματικό Κέντρο για την εναρκτήρια εκδήλωση, προκειμένου το συνέδριο να μην περιοριστεί στους πανεπιστημιακούς χώρους, αλλά να απευθυνθεί ευρύτερα στην κοινωνία.

«Είναι μια ευκαιρία η έρευνα και τα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει να γίνουν μέρος της κοινωνίας», τόνισε χαρακτηριστικά, απευθύνοντας ανοιχτό κάλεσμα στους πολίτες να παρακολουθήσουν τις συζητήσεις.

ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Η πρώτη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης έχει θέμα «Η οικονομία και η κοινωνία στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης» και θα εστιάσει στις αλλαγές που επιφέρει η ραγδαία ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών στην οικονομική δραστηριότητα, στην εκπαίδευση και στην κοινωνική ζωή.

Στη συζήτηση θα συμμετάσχουν ο καθηγητής Δρ. Κώστας Γουλιάμος, πρώην πρύτανης του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, και ο καθηγητής Δρ. Χρήστος Τρυφωνόπουλος, αναπληρωτής πρόεδρος του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Η δεύτερη συζήτηση, με τίτλο «Η ελληνική οικονομία και κοινωνία αντιμέτωπες με προκλήσεις», θα επικεντρωθεί στα ζητήματα που διαμορφώνουν τη σημερινή οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα.

Στο πάνελ θα συμμετάσχουν ο καθηγητής Δρ. Παναγιώτης Λιαργκόβας, η ομότιμη καθηγήτρια Δρ. Ισμήνη Κριάρη, πρώην πρύτανης του Παντείου Πανεπιστημίου, και ο Δρ. Νίκος Φωτόπουλος, καθηγητής στο Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

ΙΣΧΥΡΗ ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΜΕ 129 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Ιδιαίτερα αυξημένο είναι φέτος το διεθνές ενδιαφέρον για τη διοργάνωση. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, υποβλήθηκαν περισσότερες από 190 επιστημονικές εργασίες, από τις οποίες εγκρίθηκαν 129.

Από αυτές, 81 θα παρουσιαστούν με φυσική παρουσία και 48 διαδικτυακά, ενώ στο συνέδριο εκπροσωπούνται συνολικά 36 πανεπιστήμια από 19 χώρες.

Παράλληλα, θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα 15 διακρατικών ερευνητικών έργων, αναδεικνύοντας τον ρόλο της διεθνούς συνεργασίας στην παραγωγή νέας επιστημονικής γνώσης.

Οι εργασίες, μετά την εναρκτήρια εκδήλωση, θα συνεχιστούν στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, στον Αντικάλαμο, με παρουσιάσεις ερευνητικών αποτελεσμάτων και επιστημονικών ανακοινώσεων.

Το πρόγραμμα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεματικών ενοτήτων, από τη λογιστική και τη χρηματοοικονομική στην εποχή της βιωσιμότητας και της ψηφιακής καινοτομίας έως την έξυπνη διακυβέρνηση, την ψηφιακή οικονομία και τις εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης και του blockchain.

Ξεχωριστή θέση καταλαμβάνουν η κοινωνική επιχειρηματικότητα, η κοινωνική καινοτομία, οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης, αλλά και οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην αγροτική οικονομία. Ιδιαίτερη αναφορά θα γίνει επίσης στο κοινωνικό κεφάλαιο και στις προϋποθέσεις που μπορούν να διασφαλίσουν την παραμονή των πολιτών στις αγροτικές περιοχές.

Το συνέδριο πραγματοποιείται με πρωτοβουλία του Τμήματος Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, το University of National and World Economy της Βουλγαρίας, το Alexandru Ioan Cuza University της Ρουμανίας, το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδας και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Τιράνων.

Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, ενώ στην οργάνωσή της συμμετέχουν ο Δήμος Καλαμάτας και το Επιμελητήριο Μεσσηνίας.

Πέρα από τον αμιγώς επιστημονικό του χαρακτήρα, το I.CO.DECON 2026 επιδιώκει να λειτουργήσει ως χώρος ουσιαστικού διαλόγου ανάμεσα στην ακαδημαϊκή κοινότητα και την κοινωνία, ενισχύοντας παράλληλα την παρουσία της Καλαμάτας στον χάρτη των διεθνών επιστημονικών διοργανώσεων.

Η παρακολούθηση του συνεδρίου είναι δωρεάν, ενώ το αναλυτικό πρόγραμμα και περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα icodecon2026.uop.gr.

Τ.Αν.